馬斯克放重話！回公司上班不然打包走人　Tesla將裁員暫停全球招募

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) Tesla執行長伊隆·馬斯克將停止全球招募，並於近日要求遠距上班的員工回到辦公室不然就打包走人。

外媒報導，有Tesla員工爆料執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）近日透過兩封內部郵件表示，想要遠距上班的員工必須每週至少在Tesla辦公室工作40小時，「如果你沒有出現，我們就假設你已經辭職了」。

馬斯克說，這個時數已經比工廠工人少很多，但若員工有特別傑出的貢獻想申請遠距工作，他將親自審查並有機會批准這些例外。

馬斯克更舉自己為例，身為工作狂的他很長住在工廠裡，「這樣那些在生產線上的人就能看到我和他們一起工作。如果不這樣做，Tesla早就破產了」，而這位富豪除了要求員工回公司上班，也預告Tesla將裁員10％並暫停全球招募約5,000個職缺。

《路透社》今(3)日報導，馬斯克發了一封標題為「暫停全球招募」的電子郵件給特斯拉的高層，表示自己對經濟狀況有「超級不好的感覺」，因此希望能夠裁員10％。

報導直指，馬斯克對於潛在的經濟衰退，以及對汽車製造商帶來的連鎖反應的警告，一向是同業的預測中，最直接也最吸睛的，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前警告「一場颶風就在我們面前」。

澳洲軟體集團Atlassian共同創辦人兼執行長法夸爾（Scott Farquhar）表示，今天看見馬斯克和特斯拉的消息，感覺好像時光倒流，回到1950年代。歡迎特斯拉員工跳槽到該公司。

然而，Tesla不是唯一國際企業受到經濟蕭條影響，上個月，Netflix資遣150名員工，幾乎都在美國；Peloton二月表示會裁員 2,800 人；Uber及科技大廠將放慢招募動作。