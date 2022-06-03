美國副貿易代表： 台美貿易協定比IPEF進程快

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台美宣布啟動「21世紀貿易倡議」，為雙邊經貿關係揭開新篇章。美國副貿易代表畢昂奇今天表示，因台北和華府有強烈意願深化經濟關係，雙邊的新貿易談判，可能比與「印太經濟架構」國家間的廣泛談判進展更快。

《路透社》報導，與行政院政務委員鄧振中在本月1日達成共識啟動新貿易倡議的美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）表示，新發起的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）會談與美台貿易倡議的談判有相似之處，但後者倡議旨在與台灣增強特定經濟議題上的聯繫。

儘管台灣未被納入IPEF的首輪名單，美國貿易代表署（USTR）6月1日宣布單獨與台灣進行雙邊貿易談判。畢昂奇表示，「我認為我們渴望與台灣展開行動，並探索我們的協商範圍…從中小企業、數位貿易到勞動力等一系列議題，我們期待盡快開始。」

當被問及與台灣的貿易倡議是否能比IPEF談判更早取得成果，畢昂奇給予正面答覆：「是的，有這個可能性。」

報導指出，美國無論在IPEF或是與台灣的貿易談判，都不納入傳統自由貿易協議具有的降低關稅和加強市場准入等項目。

《紐約時報》則指出，台美雙方會談議題將與IPEF重疊，如數位貿易便捷化。美國官員表示，美台首次會談將於6月底在華盛頓舉行，會談將側重於包括開放農業貿易和統一技術標準等一系列議題。因雙方都對中過貿易行為有不滿之處，因此將會就此討論解決之道。美方表示，將與台灣合作，以消除全球供應鏈中的強迫勞動。

報導也指出，談判將以雙軌並進，美國貿易代表處理貿易問題，商務部負責技術和投資，包括協調出口管制和保護半導體供應鏈的措施。

紐時還引述美方高官員表示，拜登政府與台灣的談判不會包括所謂的市場准入條款，亦即與台灣間的協定為「行政協議」，無需經由國會批准，但會持續讓國會了解談判過程。稍早參議員杜美（Pat Toomey）也憂心，政府不須國會批准且可以行政命令修改或撤銷，恐無法確保進出口商的關鍵經濟確定性，斜儀也無法持久，籲拜登當局應將與台灣協議交由國會批准。

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