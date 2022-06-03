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台北新地標北藝中心化身魚缸？生成藝術家吳哲宇投影靈魂魚　跟著黃心健登陸月球開幕倒數

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/03 16:46
（左至右）由臺北捷運公司副總經理楊秦恆、北藝中心執行長王孟超、國際 XR 金獎導演黃心健、臺北市副市長蔡炳坤、北藝中心董事長劉若瑀一同啟動...

（左至右）由臺北捷運公司副總經理楊秦恆、北藝中心執行長王孟超、國際 XR 金獎導演黃心健、臺北市副市長蔡炳坤、北藝中心董事長劉若瑀一同啟動...

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)臺北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）宣告即日啟動「All for one 北藝中心開幕投影倒數計畫」（以下稱倒數計畫），生成藝術家吳哲宇及數位藝術家黃心健都將參加演出。

位於士林夜市旁的北藝中心近日結束試營運階段順利結束，現正進行內部優化作業，與台北大眾捷運股份有限公司合作推出最新活動「倒數計畫」，邀請30組視覺藝術家以圓球為舞台設計投影，自6月2日起至8月7日開幕當天止，每晚19:00-22:00皆有演出，民眾無論是搭捷運經過，或是逛完士林夜市路過，不妨停下來仰頭看看。

此次參加的視覺藝術家與創作團隊包含Group.G、K4s Motion Studio、二棲設計、王世偉、王正源、王宗欣、王俊傑、王奕盛、王新仁（阿亂）、白輻射影像、吳仲倫、吳哲宇、沃野影像、叁式數位體驗設計團隊、周東彥（狠劇場）、林泰州、徐逸君、殷振豪、國立臺灣師範大學設計系、張國治、張博智、張暉明、曹筱玥、野人創意設計有限公司、陳青琳、陳建蓉、陳萬仁、黃心健、實踐大學媒體傳達設計學系、顏伯駿。

此外，北藝中心新開發一款「真情大貢丸」濾鏡，規劃於七月開放民眾直接自北藝中心官方Instagram下載使用，過程中僅需完成錄影、hashtag「北藝中心真情大貢丸」、公開發表社群動態，便有機會登上巨球，成為萬人矚目的焦點。完整活動詳情可至官方網站查詢或觀賞投影作品

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北藝中心

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更新時間 : 2022-06-03 17:53 GMT+08:00

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