〈時評〉台灣命運：我不能選擇最好的，是最好的選擇我

未來歷史，將會有一段這麼寫「2022年起台灣與美國之間，進入了”特殊的國與國關係”，這種關係是過去全球沒有的模式，具有美國國內法關係的骨架，也具有國際法關係的實質，是一種由官方主導的”非官方關係”，從地緣政治權力角度來說，台灣是美國的一部份，卻非領土，美台之間必須保持好必要的”戰略模糊”。」

最近，全球媒體及政客都在討論，美國的對中及對台政策是「戰略清晰」還是「戰略模糊」？講來講去大家還是一頭霧水。其實，經過美國拜登總統及布林肯國務卿近期內的公開談話內容分析，可以這麼說，對中部份已經是「清晰」，對台部份則將更「模糊」。

先説「清晰」的部分。布林肯（Antony Blinken）5月底在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國戰略演說。美國總統拜登（Joe Biden）在之前宣告「若中國軍事犯台，美國將軍事介入」後，全球民主國家的「台灣政策」是否需要跟進調整？是國際一致關切的方向。

布林肯在談到台灣時表示，「歷經數十年與各屆政府，美國政策一致、不曾改變。美國仍致力於一個中國政策」，該政策「以台灣關係法、美中三公報與六項保證」為指引，美方「反對任何一方片面改變現狀」。

布林肯並「清晰」指責，片面改變現狀的是，「北京日益嚴峻的威脅，包括試圖斬斷台灣與世界各國的關係、阻止台灣參與國際組織等」。北京的言詞與行動日益挑釁，中國軍機幾乎每天都出現在台灣附近。

布林肯抨擊，「這些言行嚴重破壞穩定，並指責北京冒著誤判的風險，威脅台海和平穩定」。

布林肯強調「維護台海和平穩定不僅是美國利益，也是國際關注議題，對地區與全球安全與繁榮至關重要」。在這個前提下他指出，「美方不支持台灣獨立，期望透過和平方式解決兩岸分歧，台海地區的和平穩定是美方的長久利益，美方將持續履行承諾，依循”台灣關係法”協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並確保美方維持能力，以對抗任何可能危及台灣安全、社會或經濟體系武力或其他形式脅迫」。

這段關於台灣的「模糊」談話的解讀非常重要，不能斷章取義，只拿「不支台灣獨立」來做文章。因為在此時此刻「不支持台灣獨立」的目的是要保護台灣不受中共侵略。重複讀布林肯的這段「模糊」話語，可以理解在新的美國所領導「反共抗俄」全球危機時代，台灣必須存在於美國的保護傘下，甚至可以說得更加極端，「台灣必須是美國的一部份」，美國才能夠完全發揮防禦能力保護台灣，在這個狀態下，美國「不支持台灣獨立」。難怪布林肯演講後中共從上到下氣極敗壞瘋罵破口，因為美國直接否定了「台灣是中國的一部份」。而台灣就是台灣，現在叫什麼名字，都不是重點，重點是「台灣從來不是中共的管轄之地，也不是中華人民共和國的領土」，美國新的法定地圖已經將這個分別説清楚了。

如此定位下，布林肯表示，美台具有「穩健的非官方關係」，而且「台灣是個充滿活力的民主政體與區域經濟領頭羊」。美方將「持續擴大與台灣在共享利益與價值觀的合作，支持台灣有意義參與國際社會，深化符合一個中國政策的經濟聯繫」。而且美國馬上開始設計「21世紀的美台新關係」（很模糊喔！）

起手式是美國貿易代表戴琪5月20日在總統拜登啟程出訪亞洲前夕，與行政院政務委員鄧振中在泰國會晤（打擦邊球），談論深化美台經濟關係機會。

美國貿易代表署（USTR）當時主動發布新聞稿指出，戴琪與鄧振中討論在亞太經合會（APEC）及其他多邊組織合作，以及深化美台經濟關係，基於「共享價值觀」，推進雙邊貿易優先事項。

接下來，由美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在與拜登總統前往日本途中表示，美國正尋求「深化」與台灣的經濟夥伴關係，包括在高科技方面，如半導體和供應鏈。

美台會談「將聚焦加強經濟合作和供應鏈彈性」但不是從「傳統的自由貿易協定（FTA)」路徑來進行，這次協議先涵蓋「貿易便利化、供應鏈及農產品貿易等領域。」這些元素類似於美國總統拜登訪問東京期間所公布的「印太經濟架構」（IPEF）支柱。

IPEF目前有13個成員國，美國兩黨多數國會議員希望將台灣納入，但「部分同意加入IPEF的國家因擔憂北京報復而不希望一開始就納台」美國因此特別設計一個新狀態，讓台灣實質而有意義的「類加入」（很模糊的加入）。

21世紀新的美台關係就這樣上路了，這場會談目的是致力提升美台經濟關係，「將超越台美貿易暨投資架構協定（TIFA）下現有的協商。」這一切主旋律都由美國單方面指揮引導（unilaterally orchestrated)。

指揮棒之下，台灣行政院政委鄧振中隨即公布，台灣跟美國已經啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議進行貿易談判，以便未來能獲得「高標準、具經濟利益的貿易協議」。

他與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）馬上進行視訊會議，確認「台美21世紀貿易倡議」時程，鄧振中指出，在這目標下，要展開11個議題的談判，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟，雙方同意這個倡議的第一次會議，6月底在華府舉行。

類似於當年，歐洲從煤鋼共同體走向共同市場，最後成立歐盟的路徑。美台之間所談的已經不只是「國際」而且近乎是「國內」更緊密規則運作。這種由官方主導的「非官方」關係，指的是，這不是「外交」，比較像是在談「內政」，但是也不是「聯邦與州之間」的屬性，又有「國與國之間」的特殊關係安排。目前無以名之，所以說美台關係進入更加「戰略模糊」狀態，是一種很「清晰」的歷史性表述。

現實就是最好的（the reality is the best)，就是説這種狀態。但是現實（the reality)是不斷在改變的時空，所以最好的（the best）也將是日新又新。印度哲人泰戈爾的《漂鳥集》詩作中有一句很「模糊」的話，極耐人尋味：我不能選擇最好的，是最好的選擇我（I cannot choose the best.The best chooses me.）正是現今台灣命運的寫照。