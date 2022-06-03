數位發展部最快7月掛牌 將設兩辦公室、人事待訂

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣力拼數位轉型，數位發展部最快將於7月掛牌營運，行政院政務委員、數位部籌備小組召集人唐鳳辦公室今（3）日指出，初期辦公處將分設兩地，首任部長及相關人事底定後將會對外說明。

唐鳳辦公室向中央社表示，數位部掛牌時間預計在7、8月之間，相關人事底定後會對外說明。

至於辦公地點，考量成立初期有許多跨部會事項需討論，為聯絡方便，因此選擇落腳鄰近各部會的中正區。本部預計設立在國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路的辦公大樓，中繼辦公室則座落鄰近台北車站的新光大樓。

唐鳳辦公室說明，決定向新光人壽承租辦公空間作為數位部部分人員的中繼辦公室，是考量地點、坪數、租期，以及物件現況等綜合因素，且也經完整招標程序。

根據數位發展部籌備小組先前報告，為加速推動台灣數位發展，數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，整體規劃國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達成國家數位轉型的目的。

另外，根據數位發展部組織法，數位發展部置部長1人；政務次長2人、常務次長1人。此外，數位發展部為因應全球數位科技快速發展等情況，得依聘用人員聘用條例的規定，聘用數位科技與應用及管理等相關領域專業人員，其聘用員額不得超過100人。