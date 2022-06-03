Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

數位發展部最快7月掛牌 將設兩辦公室、人事待訂

數位發展部本部預計落腳國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路辦公大樓，中繼辦公室則座落鄰近台北車站的新光大樓。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/03 16:05
行政院政委唐鳳辦公室指出，數位發展部預計將於7、8月掛牌營運。（示意圖／Pixabay）

行政院政委唐鳳辦公室指出，數位發展部預計將於7、8月掛牌營運。（示意圖／Pixabay）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣力拼數位轉型，數位發展部最快將於7月掛牌營運，行政院政務委員、數位部籌備小組召集人唐鳳辦公室今（3）日指出，初期辦公處將分設兩地，首任部長及相關人事底定後將會對外說明。

唐鳳辦公室向中央社表示，數位部掛牌時間預計在7、8月之間，相關人事底定後會對外說明。

至於辦公地點，考量成立初期有許多跨部會事項需討論，為聯絡方便，因此選擇落腳鄰近各部會的中正區。本部預計設立在國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路的辦公大樓，中繼辦公室則座落鄰近台北車站的新光大樓。

唐鳳辦公室說明，決定向新光人壽承租辦公空間作為數位部部分人員的中繼辦公室，是考量地點、坪數、租期，以及物件現況等綜合因素，且也經完整招標程序。

根據數位發展部籌備小組先前報告，為加速推動台灣數位發展，數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，整體規劃國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達成國家數位轉型的目的。

另外，根據數位發展部組織法，數位發展部置部長1人；政務次長2人、常務次長1人。此外，數位發展部為因應全球數位科技快速發展等情況，得依聘用人員聘用條例的規定，聘用數位科技與應用及管理等相關領域專業人員，其聘用員額不得超過100人。
數位發展部
唐鳳
國家通訊傳播委員會
數位發展部辦公室
新光大樓
數位發展
數位轉型
資安

相關新聞

台北國際電腦展盛大開幕！台灣總統：推動產業數位轉型　打造科技產業下一個黃金10年
台北國際電腦展盛大開幕！台灣總統：推動產業數位轉型　打造科技產業下一個黃金10年
2022/05/24 13:55
Meta亞洲首座元宇宙XR Hub台灣正式啟用　聚焦三大領域人才培育接軌國際
Meta亞洲首座元宇宙XR Hub台灣正式啟用　聚焦三大領域人才培育接軌國際
2022/05/06 14:41
台灣電子5哥、NVIDIA都曾遭駭！專家分析根本原因：企業資安要有連貫性
台灣電子5哥、NVIDIA都曾遭駭！專家分析根本原因：企業資安要有連貫性
2022/03/11 18:38
台灣監察院公布104人財產申報：蔡總統存款5564萬•賴副總統房貸1681萬　唐鳳強調「未持有比特幣」
台灣監察院公布104人財產申報：蔡總統存款5564萬•賴副總統房貸1681萬　唐鳳強調「未持有比特幣」
2022/03/09 17:40
臺灣首家公眾科技新創　應援科技打造一站式支持者關係經營平台
臺灣首家公眾科技新創　應援科技打造一站式支持者關係經營平台
2022/02/24 15:25

更新時間 : 2022-06-03 16:22 GMT+08:00

最受歡迎

5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我
美國研究：肥胖染疫率高出41%　但食物過敏者較不易感染新冠
美國研究：肥胖染疫率高出41%　但食物過敏者較不易感染新冠
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
行政院拍板345.6億新振興方案 北富銀率先「疫」路相挺！
行政院拍板345.6億新振興方案 北富銀率先「疫」路相挺！
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子