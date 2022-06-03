Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

一月內2度修改台美關係論述 美國重載「不支持台獨」等字

美國國務院一位發言人不具名表示，28日再度更新是為讓內容反映布林肯對中政策演說。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/03 13:57
美國近來兩度修改台美關係現況論述，引發外界關注。（圖／Getty Images) 

美國近來兩度修改台美關係現況論述，引發外界關注。（圖／Getty Images) 

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國國務院5月28日再度修改台美關係，將先前刪除的「不支持台獨」等文字重新載入，並強調美國對台政策數十年維持一致，跨越歷任政府。發言人普萊斯則否認最新更動是遭到中方施壓所致。

繼5月5日美國國務院修改台美關係論述、5月23日美國總統拜登「軍事護台」論以及隔日「戰略模糊未變」論，到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日對中政策演說中指出，台海「一中政策」不變後，國務院再度於5月28日更改台美關係論述。

2018年8月31日發布的舊版開頭稱「美國和台灣享有強健的非官方關係」、「1979年美中聯合公報將外交承認從台北改為北京，美國在聯合公報中承認（recognized）中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，美國認知（acknowledging）的中國立場是，只有一個中國，台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」。

根據5月5日於國務院官網之論述，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等措辭，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」，並稱「台灣作為民主領頭羊和科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴」、「美國與台灣有著相似的價值觀、深厚的商業和經濟以及牢固的民間關係，這些是我們友誼的基石，也是美國擴大與台灣接觸的動力」。

然而在布林肯於26日發布演說，重申美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，盼透過和平方式解決兩岸分歧，此外也強調，美國支持台灣有意義地參與國際社會，在美國的「一中政策」下加深雙方經濟連結。

事隔兩日，國務院悄無聲息的將美國「不支持台獨」、「反對任何一方改變現狀」、期盼「和平解決兩岸分歧」等文字重新放入美台關係論述，並重申美國對台做法數十年來維持一致，跨越歷任政府。

此外，在對台軍售部分，保留「美國將依循台灣關係法，提供台灣維持充分自我防衛能力所需防衛項目與服務外」，並新增「（美國）將維持能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動」，意在提升嚇阻中國之效。

美國國務院也針對一月內兩度修改美台關係現況論述，以不具名方式作出回應。根據中央社報導，於28日再度更新是為讓內容反映布林肯對中政策演說，該位發言人引述布林肯說法表示，美台享有強韌非官方關係，台灣是區域蓬勃民主政體及經濟領頭羊。
台美關係
美國國務院
三個公報
六項保證
台灣關係法
布林肯
台灣獨立
一中政策
台海議題
台海局勢
台海現況

相關新聞

「一中政策」不變 布林肯稱中國「最嚴重的長期挑戰」
「一中政策」不變 布林肯稱中國「最嚴重的長期挑戰」
2022/05/27 12:40
布林肯將談美國對中國政策 雙邊競爭、台海議題成焦點
布林肯將談美國對中國政策 雙邊競爭、台海議題成焦點
2022/05/26 15:45
【四方元首峰會】拜登稱「戰略模糊」不變 岸田譴責俄國入侵
【四方元首峰會】拜登稱「戰略模糊」不變 岸田譴責俄國入侵
2022/05/24 16:03
美國防部長稱「一中政策」不變
美國防部長稱「一中政策」不變
2022/05/24 09:53
（更新）中共侵台美國將介入保衛台灣？ 拜登承諾「是」
（更新）中共侵台美國將介入保衛台灣？ 拜登承諾「是」
2022/05/23 17:42

更新時間 : 2022-06-03 14:50 GMT+08:00

最受歡迎

5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
美國研究：肥胖染疫率高出41%　但食物過敏者較不易感染新冠
美國研究：肥胖染疫率高出41%　但食物過敏者較不易感染新冠
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我
破紀錄！阿湯哥回應《捍衛戰士：獨行俠》全球破億票房　成為從影生涯最佳超越自我
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
行政院拍板345.6億新振興方案 北富銀率先「疫」路相挺！
行政院拍板345.6億新振興方案 北富銀率先「疫」路相挺！
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子