一月內2度修改台美關係論述 美國重載「不支持台獨」等字

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國國務院5月28日再度修改台美關係，將先前刪除的「不支持台獨」等文字重新載入，並強調美國對台政策數十年維持一致，跨越歷任政府。發言人普萊斯則否認最新更動是遭到中方施壓所致。

繼5月5日美國國務院修改台美關係論述、5月23日美國總統拜登「軍事護台」論以及隔日「戰略模糊未變」論，到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日對中政策演說中指出，台海「一中政策」不變後，國務院再度於5月28日更改台美關係論述。

2018年8月31日發布的舊版開頭稱「美國和台灣享有強健的非官方關係」、「1979年美中聯合公報將外交承認從台北改為北京，美國在聯合公報中承認（recognized）中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，美國認知（acknowledging）的中國立場是，只有一個中國，台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」。

根據5月5日於國務院官網之論述，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等措辭，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」，並稱「台灣作為民主領頭羊和科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴」、「美國與台灣有著相似的價值觀、深厚的商業和經濟以及牢固的民間關係，這些是我們友誼的基石，也是美國擴大與台灣接觸的動力」。

然而在布林肯於26日發布演說，重申美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，盼透過和平方式解決兩岸分歧，此外也強調，美國支持台灣有意義地參與國際社會，在美國的「一中政策」下加深雙方經濟連結。

事隔兩日，國務院悄無聲息的將美國「不支持台獨」、「反對任何一方改變現狀」、期盼「和平解決兩岸分歧」等文字重新放入美台關係論述，並重申美國對台做法數十年來維持一致，跨越歷任政府。

此外，在對台軍售部分，保留「美國將依循台灣關係法，提供台灣維持充分自我防衛能力所需防衛項目與服務外」，並新增「（美國）將維持能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動」，意在提升嚇阻中國之效。

美國國務院也針對一月內兩度修改美台關係現況論述，以不具名方式作出回應。根據中央社報導，於28日再度更新是為讓內容反映布林肯對中政策演說，該位發言人引述布林肯說法表示，美台享有強韌非官方關係，台灣是區域蓬勃民主政體及經濟領頭羊。