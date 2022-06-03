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美奧克拉荷馬州醫院再傳槍擊4人喪生 拜登：夠了！

這起槍擊案已經是繼5月14日紐約水牛城槍擊案、5月24日德克薩斯州洛伯小學槍擊案以來，一個月內美國第三起槍擊案。

By 李昱德, 台灣英文新聞
2022/06/03 11:56
美國總統拜登（Joe Biden）在2日白宮直播中，呼籲國會全面禁止突擊步槍類型武器與大型彈匣、強化背景審查等管制措施。（圖／美聯社）

美國總統拜登（Joe Biden）在2日白宮直播中，呼籲國會全面禁止突擊步槍類型武器與大型彈匣、強化背景審查等管制措施。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合報導）美國奧克拉荷馬州塔爾薩市（Tulsa）的聖法蘭西斯醫院（St. Francis hospital）週三發生槍擊，造成2名醫生和2名醫院工作人員喪生，另有10人受傷，這已經是美國一個月內發生的第三起大規模槍枝暴力案件。

綜合外電報導，塔爾薩市警局局長富蘭克林（Wendell Franklin）指出，槍擊犯是其中一位遭射殺醫生菲力普斯（Preston Phillips）的病患，他於上（5）月19日在該醫院接受治療背痛的手術，然而手術後症狀未好轉，因而數次致電醫院抱怨並要求增加療程，目前尚不清楚是否有獲得醫院的回應與協助。

犯罪現場遺落的信件顯示，這是一起有預謀的犯案，嫌犯在行兇前數小時才購買了一支Ar-15類型的突擊步槍，配上另一支手槍前往醫院，打算殺掉主治醫生和任何擋在他前面的人，警方在案發3分鐘後就迅速抵達現場一定程度上減少了傷亡人數，嫌犯最後則飲彈自盡。

事實上，由於一週前的德州槍擊案警方在案發後40分鐘後才抵達現場，這遭到外界質疑反應過慢，這幾天面對國內隨時可能發生的槍擊案，美國各地警察都繃緊了神經，這也是為什麼這次警方可以迅速調度並抵達現場的原因。

這起槍擊案已經是繼5月14日紐約水牛城槍擊案、5月24日德克薩斯州洛伯小學槍擊案以來，一個月內美國第三起槍擊案，諷刺的是，由於槍枝愛好者擔心國會會因此制定更嚴格的管制規則，槍枝的銷售量反而大增，並將槍枝製造商的股價帶至新高。

而儘管因槍枝暴力死亡人數在富裕國家中「名列前茅」，美國國會對於是否通過更嚴格的背景審查槍枝法案，意見依舊分歧，在立場相對保守、更為擁護賦予人民擁槍權的憲法第二修正案的共和黨人杯葛下，即使法案成功在民主黨佔多數的眾議院中通過，也會在兩黨各佔一半的參議院被擋下。

美國總統拜登強調，不應再有任何學校和地方淪為這樣的殺戮戰場，現在就是行動的時候。

在一場黃金時段的白宮直播中，拜登再次呼籲國會全面禁止突擊步槍類型武器與大型彈匣、強化背景審查等管制措施，雖然他可以像川普一樣以總統行政命令的形式頒布新規定，他還是認為應該由國會去制定更具強制力的法律，而這也是他現在竭力推行的方向。
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