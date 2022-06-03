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台歐盟首次部長級對話 聚焦半導體、離岸風電、貿易便捷化

「台歐盟經貿對話會議」首度於今年6月上升至部長/總署長級，為一大突破。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/06/03 10:36
經濟部部長王美花2日與歐盟執委會貿易總署總署長Sabine Weyand共同主持「臺歐盟經貿對話會議」。（圖／經濟部）

經濟部部長王美花2日與歐盟執委會貿易總署總署長Sabine Weyand共同主持「臺歐盟經貿對話會議」。（圖／經濟部）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台歐經貿對話層級提升，本月2日「台歐盟經貿對話會議」首度由經濟部部長王美花與歐盟執委會貿易總署總署長Sabine Weyand共同主持，凸顯台灣之於歐盟在經濟重要性上的提升，雙方就半導體供應鏈韌性、貿易便捷化、能源轉型等議題進行意見交換。

經濟部國際貿易局指出，台歐盟關係日益緊密，去年9月公布「歐盟印太合作戰略」時指出，將與台灣尋求深度的貿易與投資關係，並將在半導體方面與台灣等夥伴合作。如今更將雙邊會議由次長/副總署長對話層級向上提升至部長/總署長級，為雙邊關係的「重要里程碑」。

此次會議歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電產業關聯方案與動植物產品防疫檢疫（SPS）等議題。國貿局表示，我方就投資關係與合作與2050淨零轉型等議題與歐方進行討論，另我方也向歐方說明邁向2050淨零排放相關規劃，以利歐方充分瞭解台灣減碳的決心。

會議當中雙方除就過去工作階層會議討論之議題進展交換意見，也就如何進一步在貿易、投資、研究及創新等戰略性議題進行合作充分交流，雙方並同意設立平台以利雙方工作階層持續討論，深化夥伴關係。

在台歐盟半導體合作方面，國貿局進一步說明，去年疫情引發晶片短缺，我方就曾經盡力協助歐盟等盟友舒緩供應鏈問題。經濟部今年3月已派遣半導體專家團到中東歐三國（立陶宛、斯洛伐克、捷克）進行實地查訪，深入瞭解當地產業發展情形外，並希望進一步在人才交流與人才培育方面，與歐盟建立雙方更緊密的關係，另雙方同意分享半導體供應鏈資訊。王美花強調，台灣將持續扮演全球半導體產業值得信賴的夥伴，並協助穩定供應鏈韌性。

此外，發展離岸風電為我重要能源轉型政策，王美花先前也曾經就歐洲開發商在台離岸風電合作所遭遇困難，多次密集召開會議，協助業者解決問題。

有關SPS議題，王美花指出，於2016年至2020年期間，促成歐盟成員國多項農產品進口。我方敦請歐方儘速完成我國提出的加工加熱肉品、乳品及蛋品申請案，以利我國糕餅及肉類加工品可順利出口至歐盟市場。雙方同意由專家繼續討論彼此申請案之進度與解決方案。

國貿局表示，此次會議達成數項共識，歐方同意與我方在數位經濟、貿易便捷化、供應鏈韌性等議題上，指派小組進一步討論合作的可能性。

歐盟為台灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.45%；在投資方面，歐盟為我國最大外資來源。自2016年迄今，我國對歐盟投資金額亦大幅成長，約計54.2億美元，占歷年總投資額66.8%。
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更新時間 : 2022-06-03 11:48 GMT+08:00

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