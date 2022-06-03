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美方稱21世紀貿易倡議符合「一中」 參議員憂「行政協議」缺乏持久性

行政院政務委員鄧振中1日與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）達成啟動21世紀貿易倡議的共識。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/03 10:06
台美宣布啟動「21世紀貿易倡議」，然其行政協議的性質，讓參議員杜美憂心持久性，籲當局將與台協議送交國會批准。（圖／中央社）

台美宣布啟動「21世紀貿易倡議」，然其行政協議的性質，讓參議員杜美憂心持久性，籲當局將與台協議送交國會批准。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台美經貿關係大躍進，啟動「台美21世紀貿易倡議」，北京堅決反對，美國國務院發言人普萊斯2日強調，美台在非官方關係架構下進行的任何事務，皆符合一中政策；然有參議員質疑美國政府以行政協議建構21世紀貿易倡議的做法，呼籲應提交國會批准，確保雙邊貿易持久性。

儘管台灣被排除在印太經濟架構首輪名單之外，行政院政務委員鄧振中1日與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）視訊會晤，台美雙方達成啟動21世紀貿易倡議的共識，將針對11項議題展開雙邊貿易談判，包括貿易便捷化、協助中小企業貿易、推廣以勞工為中心之貿易、非市場政策及做法等，中央社報導，雙方規劃於6月底在華府舉行首次會談。

台美經貿關係達成重要進展，中方則表達堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來的立場，包括商簽具有主權意涵和官方性質的協定。

普萊斯（Ned Price）向媒體表示，對中方反應不予置評，但美國在與台灣非官方關係架構下進行的任何事務，都符合美方長年「一中政策」，該政策是以台灣關係法、美中三公報及六項保證為準則，呼應國務卿布林肯（Antony Blinken）先前發表對中論述時所闡述的兩岸政策立場。

普萊斯說明，台美21世紀貿易倡議是在美國在台協會（AIT）與駐美代表處架構下成形，美方計劃尋求方法，深化與台灣的經貿關係，為美國勞工與企業創造具體成果。在未來數周內，美國打算迅速為美台可能的協商研擬藍圖，接下來將於華府召開實體會議。

台美雙邊透過倡議深化經貿關係，獲得美國跨黨派議員支持。然共和黨籍的參議院財政委員會成員杜美（Pat Toomey）也以聲明提出質疑，認為儘管協議跨出重要的第一步，目前倡議仍排除傳統上作為自由貿易協定（FTA）基石的市場准入條款，包含削減雙邊進口關稅。

杜美強調，少了市場准入，將限縮倡議能為美國勞工、製造商與消費者帶來的益處。

此外，杜美也憂心，拜登政府採取與川普政府相同的方式，即不須國會批准且可以行政命令修改或撤銷的「行政協議」來建構台美21世紀貿易倡議。他強調，為確保長久的雙邊貿易關係，為進出口商提供關鍵的經濟確定性，政府應將其與台灣談判的任何貿易定提交國會批准。

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更新時間 : 2022-06-03 10:17 GMT+08:00

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