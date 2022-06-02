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要當心！台灣航警查獲「天然草本減肥藥」竟含毒品 通路多為直銷、FB直播

業者以一粒成本不到6元低價購入後，再以一粒近20倍價格的100元賣出，標榜「溫和配方不傷身」、「半年可減20公斤」，然而其中成分可能引發心悸、心律不整、心跳停止甚至造成失明或猝死。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/06/02 20:47
有犯嫌<a href="https://udn.com/search/tagging/2/%E8%B5%B0%E7%A7%81" rel="走私">走私</a>含有第四級<a href="https://udn.com/search/tagging/2/%E6%AF%92%E5%93%81" rel="毒品">毒品</a>「西布曲明」的<a href="https://udn.com/search/tagging/2/%E6%B8%9B%E8%82%A5" rel="減肥">減肥</a>藥，遭航警查獲。（示意圖/Unsplash）

有犯嫌走私含有第四級毒品「西布曲明」的減肥藥，遭航警查獲。（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）航空警察局近期查獲標榜含有「藤黃果、纖維素、維生素」等全天然草本成分，強調「溫和配方不傷身」的減肥藥，卻含有第四級毒品「西布曲明」，這類減肥藥販售通路多為直銷、代銷及FB直播、拍賣網站等一條龍方式販售，民眾宜多注意網路上可疑藥品。

根據航警，防疫期間竟有犯嫌走私含有第四級毒品「西布曲明」的減肥藥，這款藥物類似於過去知名減肥藥物「諾美婷」的成分，可能引發心悸、心律不整、心跳停止甚至造成失明或猝死等副作用，已於110年9月列管為第四級毒品，如今卻又在進口台灣時遭查獲，貨量多達70公斤。

航警指出，不肖業者進口這類減肥產品後，以一粒成本不到6元低價購入後，再以一粒近20倍價格的100元賣出，標榜「溫和配方不傷身」、「半年可減20公斤」，並以直銷、代銷及FB直播、拍賣網站等一條龍方式販售，大量販賣給不知情民眾。

航警表示，今年1至5月間，會同關務署台北關查獲類似進口毒品減肥藥共23案，擴大溯源緝獲共10人，並起出70公斤含有毒品「西布曲明」成分之減肥藥，即時阻斷後續流入市面危害國人健康。

航警也呼籲民眾，減肥宜從改變飲食和運動習慣下手，若是購買市售來路不明、標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜「西布曲明」等毒害成分，最終因貪求快速瘦身而造成身體永久性傷害。

此外，根據法律，運輸、販賣第四級毒品者處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金，航警呼籲業者勿以身試法，如經發現不法事證，即移送法辦。
西部曲明
減肥藥
諾美婷
航空警察局

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更新時間 : 2022-06-02 22:07 GMT+08:00

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