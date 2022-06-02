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端午節吃粽子驚見豪華和牛、椰奶榴槤、味噌拉麵？全台用料超酷粽子大盤點！

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/02 20:13
瓦城2022端午節檔期推出「泰式蝦醬肉粽」、「噴香麻油雞肉粽」和「椰香榴槤粽」。（圖/瓦城）

瓦城2022端午節檔期推出「泰式蝦醬肉粽」、「噴香麻油雞肉粽」和「椰香榴槤粽」。（圖/瓦城）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）端午節就在明天（3日）！全台各家飯店、餐廳紛紛推出用料超特殊粽子，像是和牛叉燒、泰式蝦醬、麻油雞湯或麻辣湯底，甚至是椰奶榴槤、芒果卡士達、抹茶紅豆等，都成為極具創意的端午美食首選。

端午節吃粽子，不只是經典南北粽，也有許多飯店與餐廳業者推出超特別口味粽子，為端午節獻上不同的亮點，像是美福飯店今年就販售「和牛叉燒梅菜粽」和「XO醬鮑魚海鮮粽」，超高級用料非常適合送禮，一打開粽子能看到好幾塊厚實牛肉，味道不會過鹹，能品嘗到和牛叉燒的原味與與梅干菜拌勻的糯米。

瓦城的「泰式蝦醬肉粽」、「噴香麻油雞肉粽」和「椰香榴槤粽」也是市面上少有，口味多層次值得饕客品嚐。「椰香榴槤粽」中榴槤與綠豆沙泥非常濃郁，而且是天然榴槤的味道，搭配綿密紅豆、淋上椰奶，味道意外絕配。全台限量推出500組。

實際試吃「泰式蝦醬肉粽」，則會發現打開粽葉後可以看到滿滿的蝦米，接著是撲鼻而來的蝦醬香氣，適合喜愛重口味的饕客，卻完全不會死鹹，現在仍可於瓦城商城官網訂購。

此外，以麻辣鍋聞名的麻膳堂今年推出「私房辣台粽」，結合麻辣湯底及火鍋食材元素，有特製麻辣油和特滷嫩肥腸，還原麻辣鍋口味。而新東陽也發揮創意，推出「味噌拉麵粽」、「韓式烤肉粽」、「三杯雞肉粽」等，以經典台菜和不同國家料理入粽，十分特別。

害怕肉粽熱量太高的民眾，也可以嘗試一份熱量不到200大卡的冰粽，不只是凱薩飯店的「芒果卡士達」、「抹茶紅豆」冰粽，星巴克也有「摩卡可可」、「楊枝甘露」冰粽，不過因為商品在節慶前已熱銷完畢，現在市面上已經無法預購，有興趣的讀者可嘗試星巴克這次端午節檔期推出的星蕨餅，實際試吃後感覺非常清爽，很適合夏天品嚐。

端午節吃粽子驚見豪華和牛、椰奶榴槤、味噌拉麵？全台用料超酷粽子大盤點！

新東陽2022端午節檔期推出「味噌拉麵粽」。(圖/新東陽官網)

端午節吃粽子驚見豪華和牛、椰奶榴槤、味噌拉麵？全台用料超酷粽子大盤點！

麻膳堂今年推出「私房辣台粽」。(圖/麻膳堂官網)

端午節吃粽子驚見豪華和牛、椰奶榴槤、味噌拉麵？全台用料超酷粽子大盤點！

美福飯店今年販售「和牛叉燒梅菜粽」和「XO醬鮑魚海鮮粽」等。(圖/美福飯店官網)

端午節吃粽子驚見豪華和牛、椰奶榴槤、味噌拉麵？全台用料超酷粽子大盤點！

星巴克冰粽雖已停售，不過這次端午節檔期推出的星蕨餅仍值得品嚐。（圖/星巴克官網）
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