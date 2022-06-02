臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.76% 上市股票總市值達51.41兆元

根據臺灣證券交易所統計，111年6月2日發行量加權股價指數收盤為16,552.57點，較上週(111年5月27日)的16,266.22點上漲286.35點，漲幅約為1.76%，台灣50指數收盤為12,790.15點，較上週的12,564.50點上漲225.65點，漲幅約為1.80%，寶島股價指數收盤為18,856.95點，較上週的18,510.66點上漲346.29點，漲幅約為1.87%。產業別指數方面，漲幅以觀光類指數上漲5.66%為最大，跌幅以貿易百貨類指數下跌2.13%為最大，未含金融類指數上漲260.45點，漲幅約為1.86%，未含電子類指數上漲223.53點，漲幅約為1.16%，未含金融電子類指數上漲197.22點，漲幅約為1.22%。

臺灣證交所表示：本週集中交易市場總成交金額為1兆1,333.90億元，全體上市股票成交金額為1兆867.84億元，股票成交量週轉率為2.00%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,665.83億元，占全體上市股票交易金額33.73%

第二名，航運類1,223.49億元，占全體上市股票交易金額11.26%

第三名，電子零組件類934.15億元，占全體上市股票交易金額8.60%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電器電纜類14.06%

第二名，航運類6.42%

第三名，觀光類5.03%

累計今年年初開盤迄今共98個交易日，集中市場總成交金額為28兆262.93億元，市場日平均成交金額為2,859.83億元，股票成交量週轉率為52.37%，股票日平均成交量週轉率為0.53%。

2022年6月2日全體上市公司市場總值為新台幣51兆4,124.37億元，較上週(2022年5月27日)市值50兆5,256.82億元增加8,867.55億元，增幅約為1.76﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)