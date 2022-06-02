融合國際與在地 新北「港動淡水-國際小學堂」線上解題賽

為響應淡水開港設關160周年、馬偕來臺150周年，新北市於昨(1)日由教育局、文化局及淡水古蹟博物館合辦「港動淡水-國際小學堂」競賽，因應疫情採線上遊戲方式辦理，共19所國中小、逾百位師生共襄盛舉。每位參賽選手戰戰兢兢、抱著必勝決心，發揮團隊合作精神從容應答，最後獲獎隊伍公布由八里國中奪冠獨得伍仟元禮劵，與竹圍國小、正德國中及三芝國中榮獲前四，師生開心不已。
教育局表示，「港動淡水-國際小學堂」線上遊戲競賽結合Kahoot網站平臺以互動問答方式進行，讓學子感受數位學習魔力並體驗團隊合作樂趣。承辦活動的鄧公國小謝芳儒校長表示，淡水是早期北台灣與世界文化接軌的港都，可謂人文薈萃、底蘊深厚的好地方，在慶祝開港設關160周年、緬懷馬偕來臺服務150周年之際，辦理本活動格外具教育意義。
淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，為慶祝與紀念淡水逾百年歷史與文化，市府團隊連結各方資源，以導覽、戲劇、展覽等形式辦理本次活動，挖掘淡水過往繁榮興盛的人文風情。目前在淡水海關碼頭展出淡水開港及馬偕來臺特展，也邀請大家一同參觀尋訪淡水繁華風貌。
勇奪冠軍的八里國中指導教師王庭懿表示，這次競爭對手很強，學生贏得冠軍很不容易，關鍵在於學生很扎實把題庫唸熟，還會用課餘彼此督促隊友反覆練題。李汯諺同學說，在聽到贏得冠軍當下相互擊掌，歡呼連連！在備賽過程了解到馬偕牧師對淡水貢獻及在地歷史文化，沒想到淡水有這麼多美麗古蹟、豐富人文資產與國際化的文化背景。
團隊獲得第三名的正德國中何翊筠同學表示，從小在淡水長大，透過這次機會認識自己家鄉歷史與文化特色，重新探索所熟悉一切。每道題目都是一塊對淡水的拼圖，了解愈多愈覺得自己知識不足，很開心透過團隊合作，隊友們截長補短，發揮最強的一面把整塊拼圖拼起來。指導教師王啓浩主任也說，自己身為土生土長的淡水在地囡仔，藉由指導學生參賽過程，可讓在淡水出生就學的小淡水人知道其過往的繁華風貌，寓教於樂，學生吸收更快!
參賽學生中山國小蔡佳軒表示，從小媽媽常帶自己去淡水玩、認識歷史和品嘗當地古早味，自己對國際與歷史很感興趣，覺得自己是個探險家，實地體驗淡水的迷人之處。同隊的李知妍表示這次採用Kahoot平臺作答很新鮮，經由多次練習搶答，已練就團隊的絕佳默契。
教育局長張明文表示，透過現代科技互動與貼近生活的方式，鼓勵中小學學生從淡水在地化、生活化與國際化的真實生活情境中探查學習，讓解題成為遊戲、讓景點成為教室，進而達到「以賽促學」的目標；此外藉由競賽培養學生自主學習、與他人溝通合作、進而關心身處的環境並樂於參與，並尊重與欣賞不同文化，提升學生多元文化視野，讓新北市成為更國際化的城市。
正德國中學生表示更認識自己家鄉的歷史與文化特色。(照片來源：新北市教育局提供)
八里國中學生在備賽過程了解馬偕牧師對淡水貢獻及在地歷史文化。(照片來源：新北市教育局提供)
文化國小學生表示採用Kahoot平臺作答很新鮮。(照片來源：新北市教育局提供)
竹圍國小獲第二名，全隊欣喜不已。(照片來源：新北市教育局提供)