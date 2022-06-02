融合國際與在地 新北「港動淡水-國際小學堂」線上解題賽

為響應淡水開港設關160周年、馬偕來臺150周年 ，新北市於昨(1)日由教育局、文化局及淡水古蹟博物館合辦「 港動淡水-國際小學堂」競賽，因應疫情採線上遊戲方式辦理，共1 9所國中小、逾百位師生共襄盛舉。每位參賽選手戰戰兢兢、 抱著必勝決心，發揮團隊合作精神從容應答， 最後獲獎隊伍公布由八里國中奪冠獨得伍仟元禮劵，與竹圍國小、 正德國中及三芝國中榮獲前四，師生開心不已。

教育局表示，「港動淡水-國際小學堂」線上遊戲競賽結合Kaho ot網站平臺以互動問答方式進行， 讓學子感受數位學習魔力並體驗團隊合作樂趣。 承辦活動的鄧公國小謝芳儒校長表示，淡水是早期北台灣與世界文化 接軌的港都，可謂人文薈萃、底蘊深厚的好地方，在慶祝開港設關1 60周年、緬懷馬偕來臺服務150周年之際， 辦理本活動格外具教育意義。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示， 為慶祝與紀念淡水逾百年歷史與文化，市府團隊連結各方資源， 以導覽、戲劇、展覽等形式辦理本次活動， 挖掘淡水過往繁榮興盛的人文風情。 目前在淡水海關碼頭展出淡水開港及馬偕來臺特展， 也邀請大家一同參觀尋訪淡水繁華風貌。

勇奪冠軍的八里國中指導教師王庭懿表示，這次競爭對手很強， 學生贏得冠軍很不容易，關鍵在於學生很扎實把題庫唸熟， 還會用課餘彼此督促隊友反覆練題。李汯諺同學說， 在聽到贏得冠軍當下相互擊掌，歡呼連連！ 在備賽過程了解到馬偕牧師對淡水貢獻及在地歷史文化， 沒想到淡水有這麼多美麗古蹟、豐富人文資產與國際化的文化背景。

團隊獲得第三名的正德國中何翊筠同學表示，從小在淡水長大， 透過這次機會認識自己家鄉歷史與文化特色，重新探索所熟悉一切。 每道題目都是一塊對淡水的拼圖，了解愈多愈覺得自己知識不足， 很開心透過團隊合作，隊友們截長補短， 發揮最強的一面把整塊拼圖拼起來。指導教師王啓浩主任也說， 自己身為土生土長的淡水在地囡仔，藉由指導學生參賽過程， 可讓在淡水出生就學的小淡水人知道其過往的繁華風貌，寓教於樂， 學生吸收更快!

參賽學生中山國小蔡佳軒表示，從小媽媽常帶自己去淡水玩、 認識歷史和品嘗當地古早味，自己對國際與歷史很感興趣， 覺得自己是個探險家，實地體驗淡水的迷人之處。 同隊的李知妍表示這次採用Kahoot平臺作答很新鮮， 經由多次練習搶答，已練就團隊的絕佳默契。

教育局長張明文表示，透過現代科技互動與貼近生活的方式， 鼓勵中小學學生從淡水在地化、 生活化與國際化的真實生活情境中探查學習，讓解題成為遊戲、 讓景點成為教室，進而達到「以賽促學」的目標； 此外藉由競賽培養學生自主學習、與他人溝通合作、 進而關心身處的環境並樂於參與，並尊重與欣賞不同文化， 提升學生多元文化視野，讓新北市成為更國際化的城市。

正德國中學生表示更認識自己家鄉的歷史與文化特色。(照片來源：新北市教育局提供)

八里國中學生在備賽過程了解馬偕牧師對淡水貢獻及在地歷史文化。(照片來源：新北市教育局提供)

文化國小學生表示採用Kahoot平臺作答很新鮮。(照片來源：新北市教育局提供)

竹圍國小獲第二名，全隊欣喜不已。(照片來源：新北市教育局提供)