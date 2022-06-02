感動！日本當代建築師安藤忠雄大型回顧展　1:1復刻極簡「光之教堂」台北寧靜登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 普立茲克建築獎得主，日本知名當代建築師安藤忠雄回顧展將於明(3)日台北松山文創園區登場，呈現大師經典建築珍貴手稿，盼觀眾找回感動持續挑戰自我。

由台灣忠泰美術館引進的 《挑戰—安藤忠雄展》(TADAO ANDO：ENDEAVORS)自2017年由東京出發， 歷經巴黎、米蘭、上海、北京，於2022年抵達世界巡迴最終站－ 台北，將以4大主題「空間的原型」、「城市的挑戰 」、「景觀的創造」、「與歷史對話 」劃分，展出超過300件展品， 涵括安藤忠雄自學時期的環遊世界旅行速寫、 捕捉靈光乍現的設計手稿、創意凝聚的建築模型、 留下永恆瞬間的眾多影片與攝影作品，以及經典建築空間「 光之教堂」1:1復刻再現。

忠泰美術館3年前曾邀請安藤來台演講，現場座無虛席，此次老師在日本無法前來台灣參加活動開幕，但今日記者會上透過線上連線介紹展覽。最讓各界吃驚的是，安藤忠雄從未接受過科班訓練，他靠著擔任職業拳擊手比賽賺來的獎金以及對建築的狂熱，21歲便踏上歐美至非洲開啟自 學之旅，透過吸納名家建築精華化為自身養分。

此次展覽的入口迎賓處設置一顆青蘋果，年屆80歲的安藤忠雄表示，青蘋果代表人要不斷努力跟求取智慧才能活到100歲，建築如青蘋果帶給人「保持青澀的力量」，他將「青春」永懷心中，如同青蘋果般永遠保持學習態度持續成長。



安藤忠雄（右）於線上介紹展覽，他開玩笑地說來看展覽多看一次會增壽一年。(圖/台灣英文新聞)



展覽入口處青蘋果，設計師表示參觀者將有機會獲得他手繪的青蘋果圖稿。(圖/忠泰美術館)

光影跟清水混凝土是安藤忠雄作品最大的特色，最經典代表作莫過於位於大阪的「光之教堂」，透過正面透空的十字架穿透進來的光，成為教堂的象徵，以純粹幾何造型深植人心， 然而建築師長久追索的，是在去除一切修飾後， 創造出能永存於人們內心深處的建築，這也是安藤忠雄面臨的挑戰，展名定調「挑戰」對設計師來說，「挑戰就是朝自己想要走的路，一直走下去，一個人只要努力工作，找到樂趣並一直保持希望，就是最大的挑戰。」

雖然展覽已在各大城市巡迴，但安藤忠雄說，他對台北場很緊張也很認真準備，希望讓大家理解建築形成的過程，且和使用者密不可分的關係，通常建築展呈現成果照片跟模型，但這次帶來最初思考的原點，尤其是展出手稿能完整呈現反覆做模型過程，這些都是事務所的原稿，因為手做會有創造力，雖然現在電腦代勞很多設計過程，但希望鼓勵學生能自己動手做，並能吸引更多女性對建築設計有興趣。

編輯帶逛四大主題展區

空間的原型



現場展出安藤忠雄設計手稿、建築模型、眾多攝影作品，圖中作品為六甲的集合住宅。(圖/忠泰美術館)

本區彙集安藤忠雄從1969年到90年代中期職業生涯前半段的作 品。始終站在建築第一線的他，無論是早期住宅作品磨練而來的光、 幾何學等幾個根源性的主題，到暗藏日本傳統空間概念—「間」 的城市建築手法，再到呼應場域脈絡建立新的關係、 匠心獨具的地域主義建築，始終如一的設計理念貫穿在「 住吉的長屋—東宅」、「水之教堂」、「六甲的集合住宅」 等空間之中，觀眾由此可以從中找到他延續至今的思想本質。此外， 本區更展出「光之教堂」1:1等比例復刻作品， 此建築以獨特空間量體和由光線演繹的美感備受崇敬， 安藤忠雄更自喻為自我思想層面上的重大挑戰。

城市的挑戰



「21_21 DESIGN SIGHT」位於東京中城，以「設計」為主題的美術館。(圖/忠泰美術館)

自從安藤忠雄以「城市遊擊隊」自居從事建築活動以來， 他眾多前衛的作品為建築界帶來了衝擊。70年代起， 建築師透過小型住宅與商業建築，從「草根」開始向城市下戰帖； 而在90年代中期之後，安藤忠雄日益參與規模更大、 更多元且具公眾性的計畫，如位於臺灣臺中的「 亞洲大學現代美術館」與「上海保利大劇院」、「21_21 DESIGN SIGHT」。在「城市的挑戰」 展區可以看見建築師如何面對都市中由時間積累的富饒， 並對都市的現狀提出看法與質疑，再開創出新的都市紋理。 此區亦展示安藤忠雄早期提出將故鄉大阪中之島作為一個大文化圈的 「中之島計畫II」，他提議要最大限度地活用中之島的地理、 文化潛力，保留地上原有的歷史景觀和綠意盎然的城市公園氛圍， 將所有的新設施設至於地下來形成「基地多層化」， 安藤忠雄在紙上構繪出的美好城市想像， 同時亦是他永不放棄的夢想。

景觀的創造



長達30年的「直島計畫」中「地中美術館」、「倍樂生之家 美術館」等作品如同生物繁衍般擴張，建築成為真正活著的場所，這座無名小島也躍為全球知名的藝術聖地。(圖/忠泰美術館)

與「城市的挑戰」展區相對應，「景觀的創造」 是一個涵蓋多重價值的概念， 延伸至該地景與場域所留存下來的集體記憶。無論是「 真駒內瀧野陵園 頭大佛」、「沃斯堡現代美術館」， 安藤忠雄皆在用心讀取風景的內涵後， 利用獨創的建築手法突顯其特性，並賦予場域新的價值。而長達30 年的「直島計畫」，更是這一建築手法最為廣泛的實踐。 在這項宏偉計劃中，「地中美術館」、「倍樂生之家 美術館」等作品如同生物繁衍般擴張，而透過自然與風土、 人類與藝術持續對話和累積所孕育的永續發展動能， 建築成為真正活著的場所， 這座無名小島也躍為全球知名的藝術聖地。

與歷史對話



證券交易所（皮諾私人美術館）安藤忠雄將新與舊的對話作為設計的主題，在建築物內部的圓形大廳中插入混凝土圓筒形空間，從而形成一個大膽的套筒狀空間結構。(圖/忠泰美術館)

另一方面，安藤忠雄將自己的作品視為一種脈絡， 強調自身存在僅是建築歷史的一部分。「與歷史對話」展區中， 呈現了他以修復歷史建築為主題的計畫。 安藤忠雄向刻劃在歷史建築中的時間致敬， 竭盡心力地將時光作為記憶留存， 並嘗試在內部構築全新的當代空間，激發新舊之間的對話。 此區展示他與法國企業家－弗朗索瓦．皮諾合作的「海關大樓（ 皮諾私人美術館）」與2021年方才竣工的「證券交易所（ 皮諾私人美術館）」，建築師將建築本身所蘊含的由古及今、 連接時間的力量提煉而出， 其思考軌跡與修復的漫長過程都將在展覽中鉅細靡遺地呈現在觀眾面 前。除此之外， 本次臺北展落腳近百年歷史的松山菸草工廠的古蹟空間， 其場域同時也呼應著建築師長期強調立基當代回應歷史的建築理念， 將當代建築大師的半世紀心血展出於此， 期待能帶領觀眾感受建築與歷史承先啟後的對話。

對安藤忠雄來說，每個建築計畫有其截然不同的背景與挑戰， 如何透過建築誘發對話並與人們靈魂產生連結， 正是他終身追索的目標。透過這個展覽， 觀眾也可以重新開始思考安藤忠雄提出的叩問「何為建築？ 建築是為誰、為什麼而創造？」

《挑戰—安藤忠雄展》

展期： 2022年6月3日(五) -9月13日(二)10:00-18:00

地點：松山文創園區 一號倉庫 (臺北市信義區光復南路133號)

開放時間：週一至週日10：00-18：00 （閉館前30分鐘停止售票及入場；每月最後一個週一休館，6/27、7/25、8/29）

票價：全票390元、優待票360元、愛心票195元

售票通路： udn售票網、7-11 ibon、全家FamiPort、博客來售票網、KLOOK、KKday、OPENTIX

官網：http://jam.jutfoundation.org. tw/exhibition/3500