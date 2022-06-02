感動！日本當代建築師安藤忠雄大型回顧展　1:1復刻極簡「光之教堂」台北寧靜登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 普立茲克建築獎得主，日本知名當代建築師安藤忠雄回顧展將於明(3)日台北松山文創園區登場，呈現大師經典建築珍貴手稿，盼觀眾找回感動持續挑戰自我。
由台灣忠泰美術館引進的 《挑戰—安藤忠雄展》(TADAO ANDO：ENDEAVORS)自2017年由東京出發，
忠泰美術館3年前曾邀請安藤來台演講，現場座無虛席，此次老師在日本無法前來台灣參加活動開幕，但今日記者會上透過線上連線介紹展覽。最讓各界吃驚的是，安藤忠雄從未接受過科班訓練，他靠著擔任職業拳擊手比賽賺來的獎金以及對建築的狂熱，21歲便踏上歐美至非洲開啟自
此次展覽的入口迎賓處設置一顆青蘋果，年屆80歲的安藤忠雄表示，青蘋果代表人要不斷努力跟求取智慧才能活到100歲，建築如青蘋果帶給人「保持青澀的力量」，他將「青春」永懷心中，如同青蘋果般永遠保持學習態度持續成長。
安藤忠雄（右）於線上介紹展覽，他開玩笑地說來看展覽多看一次會增壽一年。(圖/台灣英文新聞)
展覽入口處青蘋果，設計師表示參觀者將有機會獲得他手繪的青蘋果圖稿。(圖/忠泰美術館)
光影跟清水混凝土是安藤忠雄作品最大的特色，最經典代表作莫過於位於大阪的「光之教堂」，透過正面透空的十字架穿透進來的光，成為教堂的象徵，以純粹幾何造型深植人心，
雖然展覽已在各大城市巡迴，但安藤忠雄說，他對台北場很緊張也很認真準備，希望讓大家理解建築形成的過程，且和使用者密不可分的關係，通常建築展呈現成果照片跟模型，但這次帶來最初思考的原點，尤其是展出手稿能完整呈現反覆做模型過程，這些都是事務所的原稿，因為手做會有創造力，雖然現在電腦代勞很多設計過程，但希望鼓勵學生能自己動手做，並能吸引更多女性對建築設計有興趣。
編輯帶逛四大主題展區
空間的原型
現場展出安藤忠雄設計手稿、建築模型、眾多攝影作品，圖中作品為六甲的集合住宅。(圖/忠泰美術館)
本區彙集安藤忠雄從1969年到90年代中期職業生涯前半段的作
城市的挑戰
「21_21 DESIGN SIGHT」位於東京中城，以「設計」為主題的美術館。(圖/忠泰美術館)
自從安藤忠雄以「城市遊擊隊」自居從事建築活動以來，
景觀的創造
長達30年的「直島計畫」中「地中美術館」、「倍樂生之家 美術館」等作品如同生物繁衍般擴張，建築成為真正活著的場所，這座無名小島也躍為全球知名的藝術聖地。(圖/忠泰美術館)
與「城市的挑戰」展區相對應，「景觀的創造」
與歷史對話
證券交易所（皮諾私人美術館）安藤忠雄將新與舊的對話作為設計的主題，在建築物內部的圓形大廳中插入混凝土圓筒形空間，從而形成一個大膽的套筒狀空間結構。(圖/忠泰美術館)
另一方面，安藤忠雄將自己的作品視為一種脈絡，
對安藤忠雄來說，每個建築計畫有其截然不同的背景與挑戰，
《挑戰—安藤忠雄展》
展期： 2022年6月3日(五) -9月13日(二)10:00-18:00
地點：松山文創園區 一號倉庫 (臺北市信義區光復南路133號)
開放時間：週一至週日10：00-18：00 （閉館前30分鐘停止售票及入場；每月最後一個週一休館，6/27、7/25、8/29）
票價：全票390元、優待票360元、愛心票195元
售票通路： udn售票網、7-11 ibon、全家FamiPort、博客來售票網、KLOOK、KKday、OPENTIX
官網：http://jam.jutfoundation.org.