美國研究：肥胖染疫率高出41%　但食物過敏者較不易感染新冠

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）由美國國家衛生院（NIH）資助的一項研究發現，有食物過敏的人染新冠疫風險較一般人低，而肥胖者的染疫率則較高。研究人員還提到，雖然孩童染疫率沒比成人高，但一旦感染，恐成為家中強大的新冠傳播者。

HEROS研究團隊在2020年5月至2021年2月間，監測了近1400個家庭、約4000多名成員健康狀況，這些受測者來自於美國12個城市，其中每一個家庭至少有一名21歲以下的成員，且大約一半皆有食物過敏、氣喘、濕疹及過敏性鼻炎等過敏性疾病。

從這半年多的監測發現，食物過敏者感染新冠肺炎的風險較低，研究人員推測其原因可能是過敏性疾病導致人體細胞中ACE2（人體細胞的血管張力素轉化酶2）受體量的減少，因而限制了COVID 入侵細胞的能力，讓人體較不易因暴露於病毒中而感染。

然而，氣喘、濕疹、過敏性鼻炎等其他過敏性疾病，則與染疫風險無明顯關聯。

另外，研究人員提到，肥胖將提高感染風險，當身體質量指數（BMI）每增加10%，感染新冠機率就會上升9%，超重或肥胖患者的染疫風險更比一般人高出41%。



至於各年齡層的染疫風險方面，不論12歲以下兒童、青少年或成人的染疫機率都約14%，但兒童無症狀感染率高達75%，加上孩童感染後病毒載體高，與家人間易有密切的身體接觸，恐成為家中強大的新冠傳播者，引發家庭群聚傳染。

研究人員最後強調，接種疫苗仍是預防感染和重症的最佳方法。該研究於6月1日發表於《過敏及臨床免疫學期刊》。