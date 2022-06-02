迎接畢業季 北富銀逆勢加開40%職缺 向社會新鮮人招手

今年畢業季適逢疫情升溫，整體市場人力需求趨於保守， 不少企業都降低徵才人數，台北富邦銀行卻逆勢加開40%職缺， 廣邀各界年輕人踴躍加入，也期望透過招募新血提升銀行創新力， 為大眾帶來更多與眾不同的金融體驗。

北富銀表示，目前銀行一般從業人員中，財金、企管、經濟、 國企等商學系因為具備較多金融專業基礎， 在銀行求職上的確有一定優勢，但隨著數位及永續浪潮興起， 為跨界人才創造更多踏入金融業的機會， 北富銀今年除了延攬金融專業人才外，更廣開數據科學、金融科技、 數位創新與行銷、資訊安全及風險管理等多元工作機會，總計超過6 成以上職務不限招聘科系， 破除只有財金背景畢業生才能到金融機構上班的刻板印象， 鼓勵社會新鮮人勇敢嘗試，爭取更多跨界發展的機會。此外， 北富銀今年也首度招募企業永續儲備幹部(MA)， 希望透過不同領域優秀人才的聚合，完備銀行ESG發展布局， 成為帶動產業永續前進的新力量。

至於有意朝金融領域發展的研究所及大學在學生， 北富銀每年皆提供實習機會，吸引大批學生踴躍報名， 今年也同步增加達40%的實習職缺， 讓更多年輕人能提前進入金融職場，獲得真實工作經驗， 一方面可提升未來就業競爭力， 同時也能協助學子深入探索潛能與興趣， 找出最適合自己的發展路徑。

目前疫情仍持續嚴峻，為了方便求職者居家也能快速完成面試， 北富銀自去年起即啟動「視訊面試」，迄今已完成超過850場面談 ，運用遠距技術創造更貼心彈性的面試模式， 展現對人才的高度重視。

面對心儀的職缺，年輕人該如何才能給面試官留下良好印象呢? 北富銀資深面試官建議，應試前應充分蒐集公司資訊， 包括官方網站、公司年報及相關新聞報導等，都是很好的資訊來源， 如果能對企業建立全面性的了解， 面試時即可融入企業特質及發展方向來回答，更容易體現專業度。 同時， 也建議事先多透過人力銀行或學長姊等管道了解工作內容及條件， 結合自己的學歷經歷進行分析，充分掌握自身從事該職務的優劣勢， 才能從容面對面試官提問。

今年北富銀為培養優秀人才，厚植金融產業實力， 不僅開出多元職缺，也提供了具競爭力的薪酬及留才獎金機制，以M A為例，入職第一年就有機會挑戰百萬年薪。此外， 員工還享有學位進修、外語學習、考取證照等多項資源和補助， 可計畫性提升專業素養，獲得更好的職涯發展。

除了豐富且專業的系統化培訓資源外， 北富銀也非常重視員工身心健康與生活平衡， 是全台首家聘有專業諮商心理師、護理師、職安管理師、 律師與醫師的銀行，並推出「環礁計畫」全面改造辦公環境， 打造百坪員工專屬健身中心，設置專業教練及提供豐富社團補助， 鼓勵員工養成良好運動習慣，連年獲頒教育部「運動企業認證」 殊榮。今年因應疫情變化，為加強防疫， 北富銀落實居家辦公及人員分流，放寬防疫照顧假條件， 並提供員工免費快篩服務，充分保障同仁健康。

秉持「正向力量，成就可能」企業理念， 北富銀致力推動人才發展與培育， 以尊重包容的態度打造健康安全的幸福職場， 不僅榮獲國際人力資源專業雜誌《HR Asia》「2021亞洲最佳企業雇主獎」，更在國際雜誌《 亞洲貨幣(Asia money) 》2021調查中名列台灣銀行業女性員工占比第一名、 晉用女性新鮮人佔比第3名，成為性別友善之金融典範。未來， 北富銀會持續提升員工福祉， 協助每位進入北富銀的同仁擁有更好的職涯發展， 攜手創造金融新價值。