迎接畢業季 北富銀逆勢加開40%職缺 向社會新鮮人招手

今年畢業季適逢疫情升溫，整體市場人力需求趨於保守，不少企業都降低徵才人數，台北富邦銀行卻逆勢加開40%職缺，廣邀各界年輕人踴躍加入，也期望透過招募新血提升銀行創新力，為大眾帶來更多與眾不同的金融體驗。
北富銀表示，目前銀行一般從業人員中，財金、企管、經濟、國企等商學系因為具備較多金融專業基礎，在銀行求職上的確有一定優勢，但隨著數位及永續浪潮興起，為跨界人才創造更多踏入金融業的機會，北富銀今年除了延攬金融專業人才外，更廣開數據科學、金融科技、數位創新與行銷、資訊安全及風險管理等多元工作機會，總計超過6成以上職務不限招聘科系，破除只有財金背景畢業生才能到金融機構上班的刻板印象，鼓勵社會新鮮人勇敢嘗試，爭取更多跨界發展的機會。此外，北富銀今年也首度招募企業永續儲備幹部(MA)，希望透過不同領域優秀人才的聚合，完備銀行ESG發展布局，成為帶動產業永續前進的新力量。
至於有意朝金融領域發展的研究所及大學在學生，北富銀每年皆提供實習機會，吸引大批學生踴躍報名，今年也同步增加達40%的實習職缺，讓更多年輕人能提前進入金融職場，獲得真實工作經驗，一方面可提升未來就業競爭力，同時也能協助學子深入探索潛能與興趣，找出最適合自己的發展路徑。
目前疫情仍持續嚴峻，為了方便求職者居家也能快速完成面試，北富銀自去年起即啟動「視訊面試」，迄今已完成超過850場面談，運用遠距技術創造更貼心彈性的面試模式，展現對人才的高度重視。
面對心儀的職缺，年輕人該如何才能給面試官留下良好印象呢? 北富銀資深面試官建議，應試前應充分蒐集公司資訊，包括官方網站、公司年報及相關新聞報導等，都是很好的資訊來源，如果能對企業建立全面性的了解，面試時即可融入企業特質及發展方向來回答，更容易體現專業度。同時，也建議事先多透過人力銀行或學長姊等管道了解工作內容及條件，結合自己的學歷經歷進行分析，充分掌握自身從事該職務的優劣勢，才能從容面對面試官提問。
今年北富銀為培養優秀人才，厚植金融產業實力，不僅開出多元職缺，也提供了具競爭力的薪酬及留才獎金機制，以MA為例，入職第一年就有機會挑戰百萬年薪。此外，員工還享有學位進修、外語學習、考取證照等多項資源和補助，可計畫性提升專業素養，獲得更好的職涯發展。
除了豐富且專業的系統化培訓資源外，北富銀也非常重視員工身心健康與生活平衡，是全台首家聘有專業諮商心理師、護理師、職安管理師、律師與醫師的銀行，並推出「環礁計畫」全面改造辦公環境，打造百坪員工專屬健身中心，設置專業教練及提供豐富社團補助，鼓勵員工養成良好運動習慣，連年獲頒教育部「運動企業認證」殊榮。今年因應疫情變化，為加強防疫，北富銀落實居家辦公及人員分流，放寬防疫照顧假條件，並提供員工免費快篩服務，充分保障同仁健康。
秉持「正向力量，成就可能」企業理念，北富銀致力推動人才發展與培育，以尊重包容的態度打造健康安全的幸福職場，不僅榮獲國際人力資源專業雜誌《HR Asia》「2021亞洲最佳企業雇主獎」，更在國際雜誌《亞洲貨幣(Asia money) 》2021調查中名列台灣銀行業女性員工占比第一名、晉用女性新鮮人佔比第3名，成為性別友善之金融典範。未來，北富銀會持續提升員工福祉，協助每位進入北富銀的同仁擁有更好的職涯發展，攜手創造金融新價值。