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中華電信HiNet光世代網速超給力 遠距視訊、居家辦公、學習防疫好安心

By 台灣英文新聞
2022/06/02 16:55

因應疫情變化家用寬頻網路需求大增，中華電信統計今年3~4月寬頻用戶上傳訊務量較去年同期成長27%，民眾居家辦公、上課繳交資料及遠距視訊診療、傳親情，都需要穩定的網速，中華電信HiNet光世代以高品質的高速光纖寬頻，勇奪「2021年家用寬頻使用行為暨滿意度調查」10項冠軍！尤其，民眾居家防疫期間最需要的上傳速率，500M服務上傳速率可達250M大幅領先業界，是消費者疫情期間以及雲端時代最佳首選。HiNet光世代提供快又穩的上網服務，搭配Wi-Fi全屋通，讓家中網路訊號無限延伸、走到哪用到哪，上傳資料不卡卡、視訊診療不延遲，宅家安心抗疫，打造全方位穩定的上網環境，為客戶堅守防疫的每一個重要時刻。

HiNet光世代提供業界最高的上傳頻寬，充足的上傳頻寬，是維持穩定高速上網的必要條件，讓視訊連線、上傳資料順暢無阻。即刻起自中華電信網路門市線上申請中華電信HiNet光世代「智慧生活」300M/100M 以上方案，獨享Wi-Fi全屋通及專屬加碼好禮Hami Point 800點，可自由選擇Wi-Fi全屋通、i寶貝智慧音箱、Hami Video影劇館+電視館、安心上網資安服務、行動購機折抵金4000元等好禮5選1，享受全屋通的暢快無限的網路生活，立即申請「智慧生活」方案：https://www.cht.com.tw/home/campaign/broadbandgift/index.html

「中華電信Wi-Fi全屋通」提供全屋網路穩定通訊，以高效能傳輸提高訊號涵蓋率，無論是套房、單層公寓、大坪數住宅，或樓中樓、透天厝都能使用；再搭配「中華電信Wi-Fi全屋通App」，讓你輕鬆掌握家中Wi-Fi訊號品質及連線狀況，可隨時查詢連線之終端設備資訊；搭配Wi-Fi 6機型，App提供時間管理功能，家長輕鬆管理孩子在家連網情形，不會因長時間掛網而影響作息。即刻申辦中華電信「三網飆配方案」，申請HiNet光世代300M(含)以上速率、精采5G四季資費、Wi-Fi全屋通(2台)，可享最高折扣$ 12,000元及Hami Point最多10,300點，立即申辦：https://www.cht.com.tw/home/campaign/broadbandtripleplay/index.html

更新時間 : 2022-06-02 17:34 GMT+08:00

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