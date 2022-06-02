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強尼戴普官司打贏了！安柏赫德誹謗官司敗訴判賠3億

安柏赫德透過聲明表示「我今天感到的失望無法言喻」；「重挫了應認真看待女性所受暴力的觀念」；強尼戴普則說「媒體對我展開了不實、極其嚴重和刑事的指控⋯⋯6年之後陪審團將我的人生還給了我。我真的很感恩。」

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2022/06/02 17:01
好萊塢影星強尼戴普與安柏赫德離婚後互相提起誹謗官司。(圖/路透社)

好萊塢影星強尼戴普與安柏赫德離婚後互相提起誹謗官司。(圖/路透社)

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）好萊塢影星強尼戴普與安柏赫德離婚後互相提起誹謗官司，如今判決結果出爐，陪審團一致認為安柏赫德應為針對強尼戴普的全部3件誹謗罪負責，須支付強尼戴普1500萬美元賠償，事業遭誹謗嚴重影響的強尼戴普則表示終於「把我的人生還給了我」。

根據外媒，強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）於2015年2月結婚，女方2016年5月提出離婚，兩人婚姻2017年正式劃下句點。不料，安柏赫德而後向媒體「華盛頓郵報」爆料強尼戴普毆打、家暴等事蹟，導致遭到電影公司換角，無緣出演多部電影，事業嚴重遭到影響，因此也對女方提出告訴。

法新社指出，兩人官司經過6週審訊，陪審團認定強尼戴普與安柏赫德彼此誹謗，但衡量之後更強烈支持強尼戴普。今天的判決結果對強尼戴普來說是一大勝利，安柏赫德則自稱「心都碎了」。

根據由5男2女組成的陪審團，安柏赫德應為針對強尼戴普的全部3件誹謗罪負責，支付強尼戴普1000萬美元的補償性賠償及500萬美元的懲罰性賠償。不過因法律限制，懲罰性賠償上限為35萬美元，而強尼戴普也須支付安柏赫德補償性賠償，因此總結而言，安柏赫德須賠強尼戴普1000萬美元，相當於台幣3億元。

安柏赫德透過聲明表示「我今天感到的失望無法言喻。我心碎了，堆積如山的證據仍然抵擋不了我前夫不對稱的權力、勢力及影響力。」她也說「我更失望的是，這樣的判決對其他女性來說意味著什麼。這是一大挫敗。這讓時間倒退，回到女性勇於發聲可能公開遭到羞辱的時期，也重挫了應認真看待女性所受暴力的觀念。」

而強尼戴普則在社群媒體上發布聲明指出「媒體對我展開了不實、極其嚴重和刑事的指控，引發了無止盡的仇恨言論，即便從未有人對我提出罪名。這以飛快速度傳遍全世界，對我的生活和事業造成巨大衝擊。」不過他也非常感謝執法單位，強調「6年之後陪審團將我的人生還給了我。我真的很感恩。」；「我要對法官、陪審團、法院工作人員和警方的崇高工作表示感謝。」

強尼戴普官司打贏了！安柏赫德誹謗官司敗訴判賠3億
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