台灣捐贈烏克蘭難民柔道裝備 鼓勵兒童學習奧運精神

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）烏克蘭遭俄國入侵後，大批難民前往鄰國避戰，奧地利政府積極接納烏國難民，並在當地柔道協會開放免費訓練，台灣駐奧地利代表處得知消息後捐贈柔道裝備給予該協會，不只是展現台灣對烏克蘭的支持，也鼓勵烏國兒童學習奧運精神與品德。

俄烏戰爭爆發後，奧地利政府與民間積極接納烏克蘭難民，作為全國知名柔道獎牌生產地的上奧地利邦韋爾斯市(Wels)Multikraft Wels柔道協會也對烏克蘭難民免費提供訓練，盼能訓練烏國兒童身心靈健康，也能透過運動認識夥伴，加速融入當地社群，台灣駐奧地利代表處張小月大使相當認同此計畫，並代表台灣政府捐贈柔道裝備，以展現台灣對烏克蘭的支持。

根據張小月，她來到韋爾斯了解訓練柔道選手及台奧體育交流情形時，發現柔道協會不只重視體育表現，更發揮了協助弱勢者的重要民間力量，因此在得知柔道協會正在為難民募捐訓練所需物資後，她就立刻表示台灣願意共襄盛舉，並親自前往道場為烏克蘭小朋友們加油。

獲得柔道裝備的孩子們相當開心，在訓練場與大使合照並表示謝謝台灣，而協會負責人，同時也是奧國知名柔道教練及金牌選手Willi Reizelsdorfer頒贈紀念金牌，以表示感謝台灣，並指出台灣對急難者伸出援手，也是他所領導柔道協會的精神。

東京奧運落幕不久，台灣也創下歷史佳績，奧運精神更加受到重視，張小月說，台灣人在運動場上屢屢創造驚奇，尤其台灣柔道選手表現讓奧地利選手也讚嘆不已。而台灣對烏克蘭難民的支持，更證明了台灣的柔道不只是武藝及運動，更是品德的展現。

張小月強調，盼在戰爭過後每個烏克蘭孩童都能順利返鄉，並以東京奧運奧地利81公斤級男子柔道銅牌的Shamil Borchashvili為榜樣，以難民身分成為未來的奧運英雄。