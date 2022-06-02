【6/2台灣本土+76967　死亡+144】再增1例童於家中病逝　死因新冠合併心肺衰竭

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增76,986例COVID-19確定病例，分別為76,967例本土個案及19例境外移入；另新增中重症413例、死亡144人。



指揮中心表示，今日新增之76,967例本土病例，為36,441例男性、40,500例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(12,910例)、臺中市(10,707例)、高雄市(10,530例)、桃園市(7,854例)、臺北市(6,237例)、臺南市(6,144例)、彰化縣(4,541例)、屏東縣(2,773例)、新竹縣(2,282例)、苗栗縣(1,633例)、新竹市(1,585例)、宜蘭縣(1,426例)、雲林縣(1,410例)、南投縣(1,320例)、花蓮縣(1,218例)、基隆市(1,190例)、嘉義縣(1,168例)、臺東縣(897例)、嘉義市(756例)、澎湖縣(216例)、金門縣(145例)、連江縣(25例)。



指揮中心指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為93例男性、51例女性，年齡介於9歲至90歲以上，有78人年齡超過80歲，皆屬重度感染個案、135例具慢性病史，個案中有90例未打滿3劑疫苗，含50例無疫苗接種。確診日介於5月2日至5月30日，死亡日期介於5月16日至5月30日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天死亡個案中增1例9歲於家中過世的男童，出生後曾有橫隔膜疝氣，已手術修復，無其他慢性病史，5月28日出現嘔吐情況、無發燒或呼吸道相關症狀，隔天開始語無倫次、意識不清，緊急叫119送醫，但到院已無生命跡象，男童快篩陰性，但PCR結果陽性，嘴邊有咖啡色嘔吐物，懷疑是有腸胃出血的情形，經急救30分鐘後仍宣告不治，行政相驗死因為COVID-19合併心肺衰竭。

截至今，我國12歲以下兒童重症累計30例，共13死（含4例家中過世的個案）重症個案有15位腦炎個案，其中5位過世，另外10位腦炎個案病況皆已改善，有4位已出院，剩6位住院中，但皆移除呼吸器，恢復良好。





指揮中心說明，今日新增19例境外移入個案中，為15例男性、4例女性；年齡介於10多歲至60歲多歲，分別自紐西蘭及美國(各1例)移入，另17例感染國家調查中。入境日介於今年5月31日至6月1日。



指揮中心統計，截至目前國內累計2,198,161例確診，分別為13,051例境外移入、2,185,056例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2,521例COVID-19死亡病例，其中2,506例本土，個案居住縣市分布為新北市1,024例、臺北市594例、臺中市131例、基隆市109例、高雄市101例、桃園市95例、臺南市及彰化縣各68例、宜蘭縣58例、花蓮縣及屏東縣各50例、雲林縣33例、臺東縣29例、新竹縣22例、南投縣20例、嘉義市18例、嘉義縣14例、苗栗縣12例、新竹市6例、金門縣3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。