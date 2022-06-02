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濃湯助難民 台灣瑞盟行銷送暖至烏克蘭

By 台灣英文新聞
2022/06/02 14:23
台灣瑞盟行銷公司捐贈濃湯與烏克蘭難民（圖／瑞盟行銷）

台灣瑞盟行銷公司捐贈濃湯與烏克蘭難民（圖／瑞盟行銷）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）為了展現對烏克蘭的支持，台灣義美食品關係企業瑞盟行銷公司（Bramen Marketing）訂購了大批即食濃湯作為人道援助，送至難民手中，讓飽受戰事蹂躪的烏國人民，能喝一碗熱湯，嚐嚐來自台灣的溫暖。

俄烏戰事2月爆發，瑞盟行銷董事長高志誠3月即決定盡一份力，向立陶宛代理合作品牌AUGA Group訂購常溫濃湯，藉地利之便儘速將物資贈與難民。瑞盟共訂了41,580 包有機濃湯，口味包括蘑菇、蕃茄、甜玉米濃湯及義式蔬菜湯。

在駐立陶宛台灣代表處及駐波蘭台北代表處的協助下，4月起陸續將相關物資送往非營利組織Polish Center for International Aid （PCPM） 位於烏克蘭利沃夫（Lviv）的倉庫、烏克蘭收容單位與醫院等。

根據烏國受贈單位，難民對濃湯的接受度相當高。此外， PCPM計畫負責人Tomasz Lipert表示，即食濃湯讓收容所的廚房人員省去不少麻煩，個個心存感激。

除了暖心濃湯，瑞盟行銷與台灣聯合物流同仁也都戴上了特製的烏克蘭國旗口罩，用行動聲援烏克蘭，並譴責俄國侵略行徑。瑞盟表示，物資只能暫解難民的燃眉之急，盼無情戰火能及早平息。

根據聯合國難民署（UNHCR），截至5月29日，已有逾680萬烏克蘭人因俄烏戰爭流離失所，被迫離開家園。

濃湯助難民 台灣瑞盟行銷送暖至烏克蘭
台灣瑞盟行銷公司捐贈濃湯與烏克蘭難民（圖／瑞盟行銷）
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更新時間 : 2022-06-02 14:31 GMT+08:00

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