吃粽子配水果超解膩　大苑子推1000cc「愛文芒果冰沙最大杯」　蔦日子紅配綠享88折

【端午節這樣喝最過癮！「愛文芒果冰沙最大杯」6/3全台門市開始販售！】

端午節除了吃粽子、立蛋外，當然要配上一杯芒果味濃郁、果肉滿滿的愛文芒果冰沙才夠味！6/3(五)端午節當日，大苑子特別推出史上最大杯1000cc的「愛文芒果冰沙最大杯」，整杯倒滿黃澄澄、綿密香甜的芒果冰沙，還可以吃得到新鮮、澎派的愛文芒果果肉，就是要讓芒果控吃好喝滿，享受最著時新鮮的愛文芒果！

【緬懷屈原、一杯七元！掃描大苑子發票就有機會和屈原一起用七元品嚐盛夏的愛文芒果冰沙！】

端午節前後，大苑子與您一起緬懷屈原，會員凡於5/30(一)~6/5(日)間掃描大苑子的消費發票，就有機會獲得「愛文芒果冰沙七元優惠券」，把最著時、最清涼的愛文芒果冰沙帶回家，超吸引人的會員獨家驚喜，身為芒果控的你絕對不能錯過囉！

「蔦日子」端午節紅配綠飲料88折

台灣第一愉悅系手搖飲「蔦日子」，推出的暑假強檔｢菓語日報-檸檬飲系列｣，銷售NO1的蔦綠篤檸檬，以一整顆 A級檸檬片加上獨門研發｢檸檬秘笈｣，調和檸檬添加的黃金比例，清涼解渴透心爽快和加了整顆A級檸檬及紅莓果茶調和而成的粉紅色檸檬飲「青檸女朋友」，則是銷售排名第二的暢銷飲品。

端午連假從6/3~6/5，凡購買NO1的蔦綠篤檸檬和NO2的青檸女朋友，兩杯合購享88折優惠。

NO1：篤綠篤檸檬(採用整顆A級檸檬) 85元/1杯

NO2：青檸女朋友(粉紅色苺菓風味) 85元/1杯