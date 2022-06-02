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台灣第2位女軍官自美國西點軍校畢業！胡家琪載譽歸國　台南市長祝賀

台南市長黃偉哲：胡家琪在西點軍校當期畢業生中唯一的台灣學生，身材相較外國同學嬌小，體能表現卻是出類拔萃

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/02 12:27
胡家琪在西點表現優秀。（照片由台南市政府提供）

胡家琪在西點表現優秀。（照片由台南市政府提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前完成學業，取得畢業證書載譽歸國，成為第2位自西點軍校畢業的女性軍官，台南市長黃偉哲今（2）日前往祝賀與勉勵。

台南市長黃偉哲今天到胡家贈送鳳梨及紅榜，勉勵胡家琪在其職軍生涯持續帶來亮麗表現。黃偉哲表示，胡家琪在西點軍校當期畢業生中唯一的台灣學生，身材相較外國同學嬌小，體能表現卻是出類拔萃，並感佩胡家三姊妹都從軍報國。

台南市政府今(2)日發布新聞稿並表示，台灣陸軍官校史上曾有3位女性通過美國在台協會（AIT）軍文考試，取得赴美就讀西點軍校資格，胡家琪是第2位順利畢業的學生；胡家琪是陸軍官校110年班、正90期學生，2018年通過甄選，台灣時間5月22日畢業。

胡家琪在西點表現優秀，4年級期間膺選擔任西點夏季領導營的實習連長，在領導營的說明影片中，不僅在迷彩服上的左胸軍籍布章標示「TAIWAN」，右臂上也佩掛青天白日滿地紅的國旗布章，曾榮獲全美大學榮譽射擊獎章。

胡家琪返台後，將會先至永康區砲兵訓練指揮部實施分科教育，完訓後再由任職單位43砲指部施予新進人員職前訓練。

台灣第2位女軍官自美國西點軍校畢業！胡家琪載譽歸國　台南市長祝賀

照片由左至右：胡家琪、台南市長黃偉哲。（照片由台南市政府提供）
美國
西點軍校
陸軍官校
女軍官

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