理想大地 西班牙獨棟別墅 包棟三享趣 (享吃、享玩、享住)

在疫情的衝擊下，民眾對旅遊計劃保持觀望，遲遲不敢行動！理想大地特別推出包棟【西班牙獨棟別墅】開始安心住宿模式，落實高標防疫措施讓您可安心渡假。理想大地西班牙建築設計風格的獨棟別墅，擁有花蓮潔淨的空氣 、水加上萬坪森林公園環境，是最適合與家人、朋友、閨蜜們一起來花蓮享受脫下口罩深呼吸的假期，把整棟別墅包下來，盡情享吃、享玩、享住，入住人數從12人起，可以加至 20人上限，無論是家庭聚會、小型同學會或是公司行號犒賞員工小旅行都非常適合。

今年夏秋，理想大地推出最安心包棟住宿【西班牙獨棟別墅】兩天一夜 $79,000起共五間主題套房，每人只要$6,600+10%起含一泊三食， 獨享蓋倫交誼廳由專屬秘書Check In 服務, 迎賓洗塵微醺點心歡樂時光，晚上池畔主題BBQ開趴，由主廚團隊為大家燒烤，精緻在地頂級食材享受和親朋好友一起歡渡時光。 理想大地以綠飯店的概念兼顧環保與生態，萬坪綠野與運河環抱22棟低樓層景觀別墅，每間房皆具備迎山面河的視野，漫遊園區16座橋樑與三座島嶼，處處皆是截然不同的類出國渡假感受。 建議大家早起體驗飯店規劃最有接地氣的有氧活動，由專業瑜珈老師帶領大家赤腳踏步在賽維亞草原上，深呼吸周邊的芬多精開始一天的新旅程，包棟專屬碼頭搭乘環保遊艇環湖2.2公里導覧,一覽白天或晚上遊船上欣賞運河沿岸的西班牙建築、橋樑風光之美，不用出國也能感受偽出國渡假的愜意氛圍。如果不想安排行程，也可以在蓋倫交誼聽享受卡拉OK 歡唱時刻，或三五好友相約試試手氣來一場麻將大賽，來場放空度假的美好假期！

理想大地被譽為台灣最美飯店! 今年夏秋推出最安心的【獨島、獨棟】的住宿，區域分屬於最寧靜的大島, 出房門一分鐘就能接觸水岸，呈現大自然的生態之美， 別墅前的泳池坐擁在運河旁環抱自然景觀，池畔躺椅觀覽美景，享受與大自然相融相依的愜意假期。除此之外，理想大地專屬秘書樂意協助館外行程、節慶安排等等。 理想大地非常適合一群親朋好友來一場發呆放空的防疫新生活之旅！詳細請洽詢02-2658-8181 更多資訊請見官網https://reurl.cc/b2Nvzo，Facebook搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」粉絲專頁