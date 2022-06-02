南台灣的秘密景點！高雄首座滯洪池遊戲場　榮獲建築園冶獎肯定

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）在社群媒體討論度很高的18公尺滑梯和總長近200公尺的滑步車賽道，高雄市水利局今(2)日表示，將寶業里滯洪池打造為首座結合蓄洪空間及遊戲場的多功能活化設施，提供高雄市民假日休閒、小孩放電的好去處，今年更榮獲公共建築景觀類建築園冶獎肯定。

高雄市水利局說明，在不影響寶業里滯洪池功能前提下，利用滯洪池原始坡面興建了3條溜滑梯，其高度6公尺，平均滑梯長度約18公尺，擺脫制式罐頭遊具塑膠材料，以增加溜滑梯的新體驗，而且3條溜滑梯各有不同的線型，讓孩童有不同的速度感受。而滑步車賽道總長190公尺，寬度3公尺，分別設計直線、彎道及連續坡面等地形變化，增加困難度及挑戰性，讓孩童能練習手腳平衡及體驗過彎刺激。最後，配合春節花季也會在滯洪池底種植造型花圃成為城市中的秘密景點。

水利局表示，寶業里滯洪池結合遊具設施，活化非汛期時民眾增加戶外活動空間，但目前已經進入汛期，滯洪池主要功能仍是以滯洪防汛為主，平時沒有下雨期間遊具設施仍有開放，但倘遇大雨或颱風警報時請民眾儘速離開滯洪池，不可逗留，以免發生危險。

高雄市水利局長蔡長展說，水利局在建造寶業里滯洪池時均會考量納入活化設施功能，提供市民更多的休憩空間是相當成功的案例，這次更獲得景觀類建築園冶獎肯定。

滑步車賽道總長190公尺，寬度3公尺，分別設計直線、彎道及連續坡面等地形變化，增加困難度及挑戰性。(照片由高市府水利局提供)

照片由高市府水利局提供