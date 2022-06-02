走訪二級保育類「臺灣爺蟬」故鄉 體驗社區與自然環境共生共存關係

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）5月初夏正是二級保育類「臺灣爺蟬」的羽化時節，林務局嘉義林區管理處觸口自然教育中心於上個(5)月辦理「悠遊草山生態行」活動，帶領民眾進入臺灣爺蟬的故鄉-番路鄉草山社區，體驗社區與自然環境的共生共存關係，探尋草山青頭神獸，盼大家學習用不傷害環境的方式走入自然中。

嘉義林區管理處表示，5月初夏正是二級保育類「臺灣爺蟬」的羽化時節，臺灣爺蟬因其擁有深黑色翅膀，且是臺灣70種蟬類中體型最大者，在飛行時有如蝴蝶翩翩起舞。而閩南語的蝴蝶「蝶仔(ia̍h-á)」發音近似「爺」，因此得名「爺蟬」。因其背面有特殊的淡綠色花紋，仿彿狐狸頭部，也有「青頭蟬」、「狐狸蟬」的美名。臺灣爺蟬由於有美麗的外型，過去曾遭到大量盜獵製成標本販賣，加上偏好停棲在同為保育類數量相對稀少的臺灣梭羅木上，在雙重壓力下族群岌岌可危。

為讓大眾明白棲地與物種保育的相關性，嘉義林區管理處表示，觸口自然教育中心5月7日辦理「悠遊草山生態行」活動，共有15位親子大小朋友參加。大家先在隙頂國小草山分校認識臺灣爺蟬生態瞭解無痕山林，學習用不傷害環境的方式走入自然中。

嘉義林區管理處提到，由草山社區發展協會帶領大家漫步爺蟬林，實際觀察找尋爺蟬的身影。還進行環境教育活動「動物在哪裡」，藉由遊戲的方式認識生物留下的活動痕跡，讓大家自行探索發現可能出沒的動物。當天共發現5隻爺蟬的蹤跡，小朋友親眼看到爺蟬紛紛驚呼牠的外型驚艷，亦分享「原本以為爺蟬身上的藍綠色在森林裡會很突兀，結果實際用望遠鏡找還真不容易找到」、「看不出來爺蟬小小一隻叫聲好大聲」的心得。

長年與臺灣爺蟬共生存的草山社區轉型投入生態旅遊，與林管處觸口自然教育中心共同合作開發「悠遊草山生態行」活動，活潑有趣生態觀察結合深入淺出的環境教育，增添生態旅遊活動的人情味，親子共遊瞭解環境的重要性；更多觸口自然教育中心環境教育課程查詢。

照片由嘉義林區管理處提供