農科園區國際保鮮物流中心預計年中投入營運　期能創造台灣農產品國際競爭力

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會農業生物科技園區今(2)日表示，「國際保鮮物流中心」已進入測試運轉階段，預計今(2022)年中廠商入駐營運，建構一個從採後處理到物流配送之一系列冷鏈物流系統，擴大產銷設備規模，提升低溫倉儲配送能量，期能創造台灣農產品國際競爭力。

農科園區國際保鮮物流中心占地約3公頃，結合農產品出口與國內消費需要，導入冷鏈管理設施及改善現有冷鏈作業設備，增強新鮮農產品理貨與貯運能力，藉以達到穩定蔬果供應、提升產品品質及強化出口外銷的目標。

該中心規劃1,347棧板冷藏空間、7,800棧板冷凍空間、符合HACCP食品作業場規範且日處理量達10噸的加工包裝空間，以及其他如催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等，總樓地板面積超過3,000坪，竣工啟用後，進駐營運廠商將可從採後處理、洗選、截切、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送進行一系列冷鏈物流服務業務。

農科園區表示，國際保鮮物流中心工程至今年4月止，已完成建築結構主體施作，現正進入內部設備測試運轉階段，施工團隊將全力以赴，戮力如期完成工程，以期順利交接予營運廠商，早日投入營運。

農科園區提到，既有233公頃腹地及165公頃擴充區招商踴躍，企業進駐及營運狀況持續成長，天然物、水產養殖、農業資材、禽畜生技、生技研發服務、環控設施等6大產業聚落日益茁壯，未來將配合農委會各項產銷調節及外銷拓展措施，結合園區單一行政窗口、保稅區賦稅優惠、一站式便捷進出口通關、專案低利貸款、研發及產學合作輔導等服務，協助國際保鮮物流中心發揮預期效能，透過科技化智慧物流管理，降低質變風險，以確保台灣農產品品質安全及穩定市場供需能力，進而串聯上下游合作廠商、農漁民形成產業供應鏈，期能創造台灣農產品國際競爭力、增進農民收益，同時打開日本、歐美及中東等國際市場。