台北國際書展十大亮點！法國之夜、國際作家抵台開講　您千萬不能錯過

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台北國際書展已於今日開幕，今年法國再度為主題國，一起來看看今年十大精彩亮點吧！

特色一：法國主題國 四度浪漫回歸

台北國際書展邁向第30屆，由法國在台協會、法國國際出版協會、信鴿法國書店與台北書展基金會，共同合作策劃法國主題國，為第四度成為書展主題國的法國。

本次法國主題國的精神標語「我閱讀、故我在 Je lis, donc je suis.」，概念來自於西洋近代哲學之父笛卡兒的名言：「我思，故我在。」( 原文: Je pense, donc je suis. )，期望倡議閱讀、每個人都可以面向自我，在疫後時代獲得身心的慰藉，同時也呼應台北國際書展Slogan「一起閱讀趣」，體驗知識的啟發、徜徉閱讀之樂。

主題國館共有414平方公尺，預計將展出80家出版社共2,000本書，全面展現近年法國出版界在文學、藝術、生活實用、漫畫（圖像小說）、童書繪本、人文社會、科學科技等多元類型的特色新書。同時重點介紹法國出版集團伽利瑪、弗拉馬利翁、阿爾班．米歇爾、巴亞爾與各種專業出版社，像是獨具設計美感的漫畫及繪本出版社2024 (Editions 2024)、致力發表女性書寫與議題的女性出版社(Éditions des Femmes)、多面向推廣有聲書的孔雀羽有聲書協會（La Plume de Paon）等等。

17位重量級作家

今年法國主題國館展出17位法國重量級作家作品，包括兩位曾獲法國龔固爾文學獎及諾貝爾文學獎得主，以及橫跨漫畫、插畫、電影、音樂創作的許多知名作家。其中艾力克．菲耶（Eric Faye）是法國作家、評論家，曾任路透社駐巴黎國際新聞記者；2010年以《長崎》(衛城出版)獲得法蘭西學院小說大獎，被譯為20餘種語言。本次為與讀者親自見面交流，將舉辦兩場講座，6/3(五)13:00-14:00於主題廣場和王聰威對談「從巴黎、京都到台灣：艾力克．菲耶筆下的亞洲」以及6/4(六)18:00-19:00於藍沙龍與張惠菁進行「凝視廢墟之花：艾力克．菲耶《日人之蝕》新書講座」。同時，曾任歐盟駐台辦事處處長的龐維德，也將在展期和《傀儡花》作者陳耀昌於6/4(六)11:45-12:45主題廣場進行「穿越福爾摩沙：法國人眼中的台灣印象」對談活動。

法國主題國在書展期間將舉辦超過50場的場內活動，跨越法國主題國館、國際活動區、主題廣場、藍沙龍；世貿二樓會議室也有專業活動舉行『聲音經濟向前走_法國與台灣有聲書現場』論壇。推介作家包括首位先後獲得龔古爾文學獎和諾貝爾文學獎的派屈克・蒙迪安諾(Patrick Modiano)；2013年獲得龔固爾文學獎作品《天上再見》的皮耶・勒梅特（Pierre Lemaitre），新作《殤鏡》（Miroir de nos peines）由時報出版，書展期間將與大家線上見面；法蘭西學院院士香塔勒・托瑪(Chantal Thomas)曾以小說《再見吾后》（Les Adieux à la reine）一舉榮獲法國重要文學獎項「費米娜文學獎」，並改編為電影《情慾凡爾賽》於全球上映；橫跨藝術、電影、設計的漫畫家巴斯提昂．維衛斯（Bastien Vivès）作品也被頻頻改編為電影、遊戲與動畫。

跨領域多觸角創作者，還包括漫畫家史蒂芬・拉維瓦（Stéphane Levallois），他曾參與2014「X戰警：未來昔日」、2012「普羅米修斯」的電影角色設定；漫畫家大衛・普魯東（David Prudhomme）同時從事插畫、音樂創作；有趣的是，繪本作家葛利歐為現任法國參議員，卻熱愛文學，創作青少年及兒童故事，作品《女巫費姬的秘密》還曾改編成戲劇演出；而出身廣告界的漫畫家史蒂芬．黑雨改編鉅作《追憶似水年華》，2022適逢普魯斯特逝世百年紀念，更引人矚目！

此外，6月2日書展開幕典禮，將隆重邀請世界知名法國女高音羅安娜 (Anne Rodier)與音樂家張士能開場表演。羅安娜自2014年開始致力於亞洲推廣法國的音樂，因而與台灣建立極為深厚的連結。她在世界各地的歌劇院所詮釋過的重要角色不勝枚舉，像是世界巡演的比才《卡門》的女主角卡門、歐洲巡演普契尼《狄朵與埃涅阿斯》中的狄朵、或是白遼士藝術節詮釋葛路克《奧菲斯》裡的歐利蒂絲等等。而為她伴奏的台灣音樂奇才張士能，能演奏東西方數十種樂器，亦擁有深厚國際巡演經驗。兩人將融合大文豪雨果的詩作、經典台灣民謠與知名法國香頌。羅安娜在世界，為書展開幕帶來驚喜。

法漫音樂之夜&法國之夜

法國主題國館焦點活動，還包括6/3(五)18:30-19:30於主題廣場舉辦「即興法漫音樂之夜」，由法國漫畫家巴斯提昂．維衛斯（Bastien Vivès） )以流暢分鏡聞名，與在台北的 MAFIA跨域藝術（羅翡翠＋張雅雯演出）擅長影像聲響跨域的創作，透過即時連線，即興展開遠端漫畫創作，結合漫畫、大提琴、小風琴與小物件的即興對話／畫，精彩可期。*主題廣場活動同步YouTube直播

「法國之夜」將於6/4(六)19:45-20:00主題廣場舉行，節目分成三大部分，「即興漫畫音樂會：史蒂芬．拉維瓦與PartnerS Duet打擊二重奏」除了有法國漫畫家史蒂芬．拉維瓦（Stéphane Levallois）加上台北的打擊樂團PartnerS Duet（莊彥宇＋翁明榆演出），即時連線即興漫畫創作，還有「和史蒂芬．拉維瓦一起走進羅浮宮與奧塞」大辣總編黃健和邀請拉維瓦分享他如何從羅浮宮與奧塞美術館取材，並轉化為漫畫，精彩的第三段包含了「自由是我們的! 電影音樂會」，法國默片加上法國音樂家Eric Bijon手風琴表演以及Éric Bijon、林強、倪娃法、王君琦、王允踰共同參與的映後座談。*主題廣場活動同步YouTube直播

此外，輔仁大學法文系師生合力實現「翻譯習作與實務結合」，將於6/5(六)13:00-14:00主題廣場演出「《我們人生的最初》法國諾貝爾文學獎大師蒙迪安諾的劇場實踐」將諾貝爾文學獎得主作品搬上舞台，更是精彩可期。

特色二：「追憶．普魯斯特」特展 以手稿有聲步道追憶

今年正值法國大文豪普魯斯特逝世100週年，「追憶．普魯斯特」特展將展出法國國家圖書館與私人收藏的普魯斯特手稿、影像等，首重互動性，現場設有「普魯斯特有聲步道」，節錄《追憶似水年華》七卷中的12則片段，中文版由知名導演戴立忍朗讀，法文版則由Éditions Thélème與Éditions Frémeaux提供，別忘了用手機掃描QR Code，聆聽普魯斯特的作品之美。

5/27-6/9舉行的「台北文學季˙閱影展」，也推出多部改編或啟發自《追憶似水年華》的電影。(https://literature.festival.taipei/film-festival.html)

配合展覽，法國在台協會也精心規劃相關講座，邀請改編普魯斯特作品的法國漫畫家史蒂芬．黑雨線上座談，以及音樂評論家焦元溥和《追憶似水年華》的譯者們親臨書展現場，與讀者們分享普魯斯特的魅力。

「探索世界的靈光乍裂」 親睹勒帕吉漫畫原稿展

在圖像方面，法國主題國也帶來令人驚艷的展覽。「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐．勒帕吉漫畫原稿展」 ( Éclats d’explorations : traversée des œuvres d’Emmanuel Lepage )將展出法國安古蘭漫畫大獎ACBD得主艾曼紐．勒帕吉( Emmanuel Lepage )歷年精選作品、得獎漫畫的內頁原稿等共計20幅。其中亦包含在台灣已出版的《那年春天，在車諾比》（積木出版）、《Ar-Men地獄中的地獄：照亮布列塔尼死亡海域，阿曼燈塔的故事》（積木出版）的精彩內頁。

艾曼紐．勒帕吉是法國著名漫畫家、插畫家、漫畫編劇，以水彩為主的創作手法使他成為法國新漫畫的重要人物。1979年踏入漫畫界，在雜誌和期刊發表插畫，也出版圖像遊記，2016年《尤里西斯的旅程》拿下2017年ACBD（漫畫記者評論協會）的評論大獎。

在數位漫畫領域，邀請世界首發多媒體捲軸漫畫Phallaina的製作公司Small Bang創意工作室負責人皮耶・卡東（Pierre Cattan），分享即將在6月安錫國際動畫影展發表的跨媒體互動式捲軸漫畫《風行者》（La Horde），這個作品改編法國科幻之星阿蘭．達馬吉歐知名小說《逆風部落》（La Horde du Contrevent），同樣獲得法國國家電影中心支持。

特色三：書展倡議和平—與烏克蘭同在

台北國際書展與世界各國書展共同倡議和平、反對戰爭，特別策畫「與烏克蘭同在」展館，展示烏克蘭歷史、車諾比、電影、藝術、料理等類別書目，也有烏克蘭插畫展、已經翻譯繁體中文與德語版的烏克蘭出版品，歡迎讀者認識這個平常比較陌生的國度。

其中，「與烏克蘭同在」圖像創作展由Pictoric 插畫家俱樂部策畫，這是一個由烏克蘭插畫家、圖像設計師以及藝術家於2014年創立的倡議團體，發起成員有：Olena Staranchuk Oleh Gryshchenko以及Anna Sarvira，宗旨是積極展示以獨到特色和風格聞名的烏克蘭插畫家作品。

『延伸活動』

華倫堤娜．布坦可（Valentina Butenko）烏克蘭Yakaboo圖書平台國際事務主任

6/3(五)11:45-12:45．主題廣場

【烏克蘭語與文化認同】

講者：華倫堤娜．布坦可、李艾真(圖書版權經紀人)

6/4(六)14:15-15:15．藍沙龍

【烏克蘭出版與文化意涵】

講者：華倫堤娜．布坦可、郝明義(大塊文化董事長)

特色四：國際作家雲集13位現身，30位國際活動區連線

共43位國際作家，其中包括法國籍有18位，德國籍4位、美國籍3位，13位來自香港，荷蘭、瑞士、智利、比利時及波蘭等各1位，以及獲得史上第一位獲得芥川獎肯定的旅日台籍的作家李琴峰也將以連線方式與讀者見面。

13位國際作家親臨書展現場

將在書展親自現身的國際作家除了有法國的艾力克．菲耶和龐維德，還有德國籍且西方公認中國監獄文學的開拓者廖亦武。廖亦武將6/4(六)18:00-19:00在主題廣場舉行「大屠殺—洞簫與詩」德國書業和平獎得主廖亦武演唱會、6/5(日)11:45-12:45在藍沙龍舉行《武漢》新書發表會。展期香港作家也積極參與並且規劃多樣化的文學活動，10位香港作家將以線上或線下形式舉行活動，包括：崑南、曹疏影、陳智德、陳慧、梁莉姿、黃勁輝、潘源良、鄧小樺、廖偉棠及沐羽。



節目表（圖表由台北國際書展提供）

美國作家連線的名單中，包括長篇小說《等待》榮獲1999美國「國家圖書獎」（National Book Award, 又譯美國國家書卷獎）的作者哈金，2020獲得同樣殊榮的台裔美籍的游朝凱及近40年唯一登上《時代》封面的強納森．法蘭岑等。

台北歌德學院與德國法蘭克福書展共同規畫邀請的連線德國作家也是一時之選，包括德國民權作家彼楊．莫伊尼(Bijan Moini)、兩次入圍德國圖書獎的施益堅(Stephan Thome)及行遍阿富汗、哥倫比亞、加薩、伊拉克等地的著名作家、記者與文化評論家—以《差異自由消失的年代》榮獲「書商和平獎」的卡羅琳‧恩可(Carolin Emcke)。

波蘭將是2023年台北國際書展主題國，因此波蘭書協與波蘭辦事處共同策畫，為2023暖身，將展示年度重點推薦小說、非小說與童書繪本。6/6(一)13:30-14:30國際活動區，「波蘭作家見面會—維特多．沙博爾夫斯基」將與作家張惠菁連線對談。

荷蘭焦點創作者茹絲寶（Roozeboos）《荷蘭阿克馬起司市場》是她接獲聯經出版公司邀請、特別創作的全新繪本，也是她第二本自寫自畫的繪本。6/2(四)15:00-16:00國際活動區，線上活動「探索荷蘭：阿克馬起司文化與市場」，茹絲寶、譯者賴嘉綾、荷蘭在台辦事處副代表與經濟處處長白瑞樸、荷蘭在台辦事處資深農業與食品事務官梁心玥將一同進行對談。

特色五：HELLO 30！ 書展三十特展 鏈結世代

今年適逢台北國際書展第三十屆，特別獻給全民一個特別的大禮——「HELLO 30！2022台北國際書展三十特展」！「30」是數字、是年歲，是紀念的標記，象徵時間的⻑度，也意味著新的開始。2022台北國際書展三十特展，以數字為名，展覽名稱訂為「HELLO 30！」，邀請大家在停辦兩年實體書展的這一屆，以一句大家熟悉的語言，作為新朋友的問候與老朋友的招呼，發出這場周年盛會的邀請。周年不僅是慶祝，更是值得重返初衷、再次凝聚的時刻。

展場以15組膠囊展間分別封存著「10 TIBE Hihglights」與「BEYOND 30XUNDER 30」。前者精選書展三十屆以來的重要關鍵字、物件和簡報，透過回顧縱向拉伸書展的多元面貌與時代意義；後者規劃五組訪談，由五位重要文化人與各領域30代創作者，談論心中的書展與三十歲節點上，影響自身發展的重要回憶，以書、年歲作為載體，橫向鏈結不同世代。

書展共讀之夜

停辦兩年、挺過疫情後重新啟動的台北國際書展，不只是出版產業交流交易的盛會，更是創作者與閱讀者愉悅充電與驚豔尋寶的派對。希望能在今年書展最熱鬧的週末前夜，打造一個具有鮮明儀式感的主題之夜活動。

無論人們身處什麼樣的美好時代或艱難時代，也無論個體過著於什麼樣的簡單生活或忙碌生活，閱讀都是一趟隨時隨地可以「Re-Open」的自由旅行。Re-Open是多重的，既是重新打開書本、打開視野、打開世界，也是在後疫情時代重新打開各種阻礙界線與恐慌心防，甚至是，在戰亂衝突世局中，打開和平的希望與共好的想像。

朗讀派對由策展人李明璁老師擔任主持人，以「Re-open」為主題，邀請嘉賓以朗讀方式與讀者一同分享。上台分享的嘉賓，將自選一本書作，用5-10分鐘朗讀一段書中情節或話語。同時，也提供先前報名的讀者許願一本希望讓嘉賓為大家朗讀的書，隨機挑選的許願之書會於派對中由嘉賓朗讀。台上大型投影幕將一邊呈現分享者帶來的書籍封面，另一邊是畫家小高潮色計事務所同步為此活動所進行的電繪創作。

聽讀故事的過程中，還有作家陳德政擔任DJ即興選播音樂。這將是一場感官多重盛開的閱讀盛宴。參與來賓：莫子儀（金馬獎影帝、金鐘獎編劇、作家）、湯舒雯（美國德州大學奧斯汀分校博士候選人、作家）、王聰威（《聯合文學》總編輯、作家）

張鐵志（《Verse》社長兼總編輯、作家）、馬欣（資深影評與樂評人、作家）、

林立青（「友洗社創」創辦人、作家）

活動於６月３日(五)20:00起，要讓大家Re-Open重新打開書本、打開視野、打開世界！（目前報名已額滿。現場可排候補，將視當日疫情與現場實際狀況，開放民眾候補入場）

特色六：和平主題展書 透過閱讀領略和平真諦

近期由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，國際社會以各種制裁或人道支持，表明聲援烏克蘭、以維護世界和平的決心。台北國際書展基於推廣閱讀的角度，期望邀請大小讀者，一起透過閱讀來領略和平的真諦，祈願世界和平！

第三十屆台北國際書展，邀請國內參展出版社與關注國際時事的藝文人士共同推薦「和平主題」展書，書籍內容涵蓋戰爭、和平、同理心、東歐歷史與社會文化、尊重與寬容等主題。期待與讀者們一同透過文字，探索和平的多樣面貌，藉由文明的力量、祝願未來更美好。

特色七：文學書區暨「戰後臺灣人文出版史」特展 加成效應

由國立臺灣文學館策畫的「戰後臺灣人文出版史」主題展館，將與當代文學雜誌及出版社共探文學副刊、文學出版社、文學雜誌的榮光。展館將配置行動展覽模組、文案展版、短講活動等內容，期待結合出版人物的溫度敘事、迴響當代文學出版市場，產生故事經濟的加乘效應。歷年來一直受文化部高度支持及肯定的「文學書區」，今年將首次由國立臺灣文學館主揪，邀集爾雅、洪範、九歌、文訊、聯合文學雜誌、印刻文學等人文雜誌及出版社，以策略結盟方式，聯袂展示臺灣戰後文學出版史的「三次爆發」──兩大報副刊、五小出版社、文學雜誌四強。

因應後疫情時代，包括臺灣文學館在內的六家出版社，將以更符合防疫安全的展場空間及互動設計，讓觀眾一探究竟，如聯合文學雜誌將以「瓶中信」概念發想，邀請觀眾在展場留下隻字片語，精準複刻疫情年代漂流之感。本次文學書區除了由臺灣文學館策畫「臺灣戰後出版史」主題特展，參展出版社亦在各展區設置自家出版小史。陪同許多讀者長大的九歌出版社，即以社史策畫互相輝映，現場將陳列許多珍本及絕版圖書，也將陳列珍本經典的全新版本，期待文學經典繼續被閱讀。

特色八：也適合大人知識探索 森出沒兒童主題館

臺灣，根植歐亞板塊與菲律賓板塊，坐擁黑潮洋流與多變季風，天賦的活躍驅動身世裡的北回歸線，在海拔3,952M的時空之內栽下佔島面積60%的蓊鬱森林，孕育出亞洲No.2的生物多樣性。森林裡的植物、動物，自然與海島上的各族裔編織出緊密的親緣關係，於實於虛皆佔有無可取代的重要性，並在世世代代的傳承中，拓展了超越想像的精彩奇幻—森林，之於臺灣的孩子，不單只是童話故事裡的如夢似幻，更是陪伴成長的真切日常。



「森出沒兒童主題館」延續自然書寫的核心精神，依據不同海拔不同林相18個國家森林遊樂區中的植物、動物名錄，編彙成一座「實名制」的海島奇幻之森，並透過紙材、織品、國產材木作、香氛、兒童傢俱等多元媒材的設計轉化，呈現孩童之眼獨有的想像力和創造力。

邀請每一位大小探索者跟隨不同年齡的孩童視角，重新閱讀臺灣最大面積、最多樣性的地景，和這片土地上的每一個物種再續親緣，亦在多國語言的分齡混齡自然書寫繪本、選書中，啟動理性與感性的神經，連結森林的世界觀。

特色九：驚喜購書抵用券 20萬張大放送

為了歡迎全民一起閱讀趣，加碼推出20萬張100元「TiBE購書抵用劵」、御守、提袋等三重好禮大放送，邀請全民端午佳節共享書香！

第一重好禮：購書抵用券

凡是2022台北國際書展的入場民眾，皆可獲得100元購書抵用劵。

入場民眾含購票及免費入場者，持參展及工作相關證件者除外。

第二重好禮：購書抵用券＋限量提袋

6/2-6/7期間，凡於書展憑當日消費累積滿千元，即可到A區「贈品兌換服務台」兌領2張100元購書抵用券，再加碼送書展限量帆布提袋一個。

滿額禮方案，單次最高可兌換6張100元購書抵用券，每日兌換不限次數。

限量帆布提袋兩款不挑款，隨機贈送，兌完為止。

第三重好禮：限定御守保平安

還有書展限定御守等結合節慶氛圍的特色好禮，憑發票不限金額，就可兌換一個，送完為止。

特色十：匯集30年台灣插畫榮光 書展三十特展華山開跑

多年來，台北國際書展在推崇文字出版品之餘，也同步著墨對於圖像創作的關注、扶持，以及鼓勵新秀、提振參訪者視覺美學、開發新視野的宗旨，在書展30屆這個特別的日子，特別邀請視覺藝術家鄒駿昇擔任策展人，在展前於華山1914文化創意產業園區中4A館紅酒作業場，舉辦「Visual Fanzine - 台灣創作者交疊的圖像風景」書展三十特展，為書展暖身開跑，串聯世貿中心的台北國際書展。

展覽集合23位橫掃國際舞台獎項、發光發熱的台灣圖像創作者的精彩，從代表性作品展示、親身分享到繪本選書，都是令國際驚艷連連的台灣圖像風貌。更為難能可貴的是，展覽主視覺由曾負責2018年國慶日主視覺的知名設計師葉忠宜操刀，以台灣圖像創作現況與三十年的累積為靈感，用抽象且強烈的形象傳遞「變形」、「活力」、「創新」的概念。搶眼的撞色色系、跳脫傳統的字體設計與排列，看似隨興奔放卻充滿細節，正好呼應本次展覽形象，期待以尋找同好、分享快樂出發，帶著獨立且些許任性的味道，用力開拓台灣圖像創作的可能。

6月7日前到華山觀展，並於社群媒體上傳展覽照片打卡或標註：#VisualFanzine#台灣創作者交疊的圖像風景#書展三十特展，交由現場工作人員確認畫面後，即可獲得主視覺海報一張，以及2022台北國際書展貴賓券一張！

2022第30屆台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2022

日期： 6月2日-6月7日

地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓

時間：

6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00

6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00