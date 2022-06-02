台北國際書展支援烏克蘭增設主題館　賴清德力讚台灣出版界突破疫情企圖心

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)2022台北國際書展於6月2至7日台北世貿一館登場，十大主題館已搶先開箱，今年主題國為法國，參展國共有31國、國內外參展出版社為364家，匯聚來自世界各國的國際作家43位，文化部也特別加碼推出20萬張100元的「TIBE購書抵用券」，系列活動十分多元精彩。

第30屆台北國際書展今日登場，副總統賴清德、文化部長李永得皆出席開幕記者會，法國在台協會主任公孫孟因人在法國，特別錄製影片介紹今年主題館活動，2022台北國際書展大獎及金蝶獎也於今日舉行頒獎典禮，得獎者從賴清德及李永得手上接下獎杯，場面氣氛十分熱鬧。

賴清德致詞時表示，出版界排除困難如期舉辦實體書展，大家都很清楚台北國際書展是台灣出版界年度盛事，也是和國際交流的重要的平台，書籍涵蓋各領域，今年書展基金會舉辦有三大意義：出版界突破疫情的封鎖要走出去的企圖心；在兼顧防疫的前提下，台灣成為國際第四個國家如期實體舉行書展；疫情改變生活行為，有很多不適合做及適合做的事，看書就很適合！他鼓勵民眾到書展要配合主辦單位做好防疫，不要忘記領購書券。

李永得說，台北國際書展過去停辦兩年，今年在疫情當中克服困難如期舉行，能夠正常開幕很不容易，在開幕之前和基金會有很多討論，文化部很尊重退展或參展的廠商，去年就已和基金會決定展費補助，因為適逢30週年希望更多出版社參與，不只補助展位費，也發讀書券鼓勵民眾進來買書看書，今年加碼2,000萬讀書券，在安全防疫的情況下推廣閱讀，幫助出版文化事業發展。

李永得強調，對於造成的損失，文化部會盡可能的協助，出版業是政府要加強扶植的產業，至於未來要如何推廣及加強補助出版業，也是文化部重要政策，台灣重視出版自由度已得到國際認證，盼加強建立台北書展重要的口碑。

俄烏戰爭開打後，台北國際書展為支援烏克蘭特別增設烏國主題館，烏克蘭Yakaboo圖書平台國際事務主任華倫堤娜．布坦可(Valentina Butenko) 幾個月前仍在避難，對於現在能到台灣和大家導覽烏克蘭主題展感到很不可思議。

布坦可說，烏克蘭和台灣十分相似。儘管目前烏克蘭仍受到俄羅斯的侵犯，但他們仍然持續堅持自由、民主以及人權，這點和台灣一樣，尤其烏克蘭已經獨立30年，早已形成自己的國家認同；透過「與烏克蘭同在」圖畫創作展，展示烏克蘭創作者的一系列插畫，除了彰顯自身認同，還揭了來自俄羅斯的壓迫。

法國在台協會學術合作與文化處處長柯柏睿（David Kibler）指出，法國主題國館展出共80家出版社、2000本出版品，法國作家、評論家，曾任路透社駐巴黎國際新聞記者艾力克．菲耶（Eric Faye）將於6月3日與讀者親自見面交流。主題館內特別舉辦3大特展法國大文豪普魯斯特（Marcel Proust）特展、「經典作家珍稀手稿展」及「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐．勒帕吉漫畫原稿展」展示「普魯斯特有聲步道」，讀者可利用手機掃描及聆聽《追憶似水年華》中、法文版朗讀。

「法國之夜」將於6月4日主題廣場舉行，法國漫畫家史蒂芬．拉維瓦（Stéphane Levallois）與台北打擊樂團PartnerS Duet莊彥宇及翁明榆帶來即興漫畫創作；大辣文化總編輯黃健和邀請拉維瓦分享他如何從羅浮宮與奧塞美術館取材，並轉化為漫畫；「自由是我們的! 電影音樂會」法國默片加上法國音樂家Eric Bijon手風琴表演，以及Éric Bijon、林強等共同參與的映後座談，活動同步於YouTube直播。

此外，其他亮點展區包含，全新結合大自然多媒體互動的「森出没兒童主題館」、推廣各類好書的指標「中小學生讀物選介主題館」、呈現年度好書的「書展大賞館」、「台灣文學出版主題區」、全台首創AR劇場的「數位主題館」，還有「HELLO 30！2022台北國際書展三十特展」。

更多資訊請前往官網查詢。