台灣美國21世紀貿易倡議啟動　促進以勞工為中心的貿易

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中今(1)天宣布啟動台美21世紀貿易倡議，美國貿易代表署（USTR）透過聲明表示，美台將利用這項倡議以及與利益相關方的持續接觸，推進與深化美台重要經貿關係，促進共同價值觀，應對共同挑戰與機運。

這次會議的一項重要成果，美台將制定協商路線圖，在貿易便利化、監管實踐、農業、反腐敗、支持中小企業貿易、利用數位貿易好處、促進以勞工為中心的貿易、支持環境與氣候行動、國有企業、非市場政策與做法等領域，達成高標準承諾與具有經濟意義成果。

根據美國貿易代表署發布的聲明，美台雙方將對電子支付、風險管理、貿易商資訊保護、支持中小企業獲取貨物通關技術等條款進行談判；將採取健全、透明的監管做法，尋求探討有關服務透明度和良好治理規定；尋求制定強有力的反腐敗標準，排除賄賂稅收減免協商，並制定追回貪汙所得和拒絕為從事貪汙外國公職人員提供安全港措施。

在中小企業貿易支持上，將透過合作克服中小企業貿易壁壘，促進和支持包括少數群體、女性與弱勢社區中小企業；美台將尋求推動數位貿易成果，使勞工、消費者與包括中小企業在內企業受益，促進有彈性與安全的數位基礎設施，並解決數位經濟的歧視與貿易扭曲行為。

美台將制定更持久、更具包容性貿易政策，為民眾創造更多機會並促進性別平等、保護勞工權利，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動；促成經濟脫碳、交換資訊以及支持企業、綠色就業與低碳經濟成長；美台將討論標準、技術法規與合格評定程序的制定、採用與應用是非歧視性的。

美台了解國有與國有控股企業的非市場行為與壟斷可能對國際貿易與投資造成重大扭曲，將尋求制定規範創造公平競爭環境；美台也了解貿易夥伴採取非市場政策與做法可能對民眾生計帶來威脅、損害勞工與企業，美台將合作解決這些有害的非市場政策與做法。