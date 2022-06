〈時評〉美國的一中政策VS中國的一中原則

在美國國務院5月5日新版官網的「美台關係」中,2018年8月31日上架的舊版之「美國認知⋯⋯中國只有一個且台灣為中國一部分之中國立場」、「美國不支持台灣獨立」等詞句被刪除,代之以大幅強調對台「六項保證」。

對於中國氣急敗壞的跳腳,美國是神閒氣定的:美國的「一中政策」不同於中國的「一中原則」,美國的「一中政策」並無改變,美國從未「承認」台灣是中國一部分。

中國的一中原則是(1)世界上只有一個中國。(2)中華人民共和國政府是代表全中國的合法政府。(3)台灣是中國領土不可分割的一部分。美國的一中政策則是建構在有全球共識的(1)和(2)上,但堅決否定中國自拉自唱的(3)。

其實,世界主要國家在與中國建交時,對中國無厘頭主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」,打哈哈方式不外乎:加拿大採用的「留意到(take note of)」,這個模式隨後被義大利、智利、比利時、秘魯、黎巴嫩、冰島、阿根廷、希臘等多國複製使用。日本採用的「理解並尊重(understand and respect)」,菲律賓、荷蘭等國援引。美國、澳洲、紐西蘭、英國、西班牙、馬來西亞、泰國等國使用的「認知(acknowledge)」。這些國家拐彎抹角,就是迴避使用斬釘截鐵的「承認(recognize)」,用意極其明顯。無聊且阿Q的是,在建交公報的中文正式版本裡,take note of、understand and respect、acknowledge等措辭,通通被中國偷渡成「承認」。

看看美國國務院舊版官網的原文: “⋯⋯the United States recognized the Government of the People’s Republic of China as the sole legal government of China, acknowledging the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China.”

美國先「承認(recognized)」中華人民共和國是唯一合法的中國政府,接下來,不是在「承認」的語調下繼續講如何如何,而是話鋒一轉,換以「認知(acknowledging)」一詞,帶出後續的「中國只有一個且台灣為中國一部分的中國立場」。從recognized變acknowledging,以及二者使用不同的時態,用意,再明顯不過了!

美國既然從未「承認」台灣是中國一部分,美國的「認知」既然被中國硬扯其為「承認」,是則,不想繼續玩雞同鴨講的模糊遊戲的美國,乾脆不再「認知」下去,也讓中國不再有混水摸魚,既吃美國豆腐、又掐台灣脖子的機會,誰曰不宜?美國既然說清楚、講明白「不承認」「台灣是中國一部分」,接下來,支持或不支持台灣獨立,那是美國與台灣雙方之間的事,與中國何關?更甚者,美國就是那天宣佈要跟台灣建交,中國又有啥立場資格好無理取鬧的?(作者為新竹教育大學退休副教授)