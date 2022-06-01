臺中農改場創場120周年　期許承先啟後培育臺灣下一世代菁英

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會臺中區農業改良場今(2022)年欣逢創場120周年，李紅曦場長表示，該場於1902年創場至今走過2個甲子的歲月，為展現農業科技研發、推廣及輔導的承先啟後量能與成果，並期前瞻布局策劃未來，規劃自6月1日至11月1日辦理12項系列慶祝活動。

臺中農改場場長李紅曦表示，該場於1902年創場至今走過2個甲子的歲月，1984年由現在的臺中市西區向上路一段附近舊址遷場至現今的彰化縣大村鄉。該場服務轄區涵蓋臺中、彰化及南投，耕地面積、農家人口及農產產值占全臺比例均高，由低中高海拔地理的豐富環境，形成產業多元且具特色的中部農業。中彰投主要產業栽培面積占全臺比例頗高，其中水稻占29%、果樹占28%，花卉類更高達59%。

李紅曦表示，臺中農改場是農委會轄下第一線試驗研究與推廣應用的為民服務機構，主要任務為農作物改良、栽培技術改進，並配合當前政策進行施政協力及產業輔導。為慶祝該場百二周年，規劃以「承先啟後的創新研發」、「落地普及的示範推廣」及「前瞻布局的研討論壇」共3個主軸共12項活動，自6月1日至11月1日將陸續登場。

主軸一「承先啟後的創新研發」：包含4項活動，活動內容涵括展示該場二甲子以來在水稻、園藝及特色雜糧共3大類作物的品種及技術研發成果，以及為契合當前產業需求，針對甫建置完成之微生物製劑、農業資材循環、園產品冷鏈、農產品加工及米穀碾製包裝共5個創新試驗場域進行揭牌啟用。

主軸二「落地普及的示範推廣」：共5項活動以實務操作、現場展示互動及場區開放等方式，於田尾菁芳園、永靖台盛農場及臺中農改場與埔里分場，分別舉辦園藝療育工作坊、有機永續食農嘉年華、葉菜安全生產循環示範觀摩、該場開放日與場慶，展示園藝療育、食農教育及智慧節水等推廣成果，並強化農業科普教育。

主軸三為「前瞻布局的研討論壇」：辦理「農業人力發展與創新推廣」、「中臺灣農業科技前瞻」及「因應氣候變遷之農業減碳增匯作為」共3項研討會與論壇，針對青農培育、人力活化、食農教育、綠色照顧、淨零碳排、冷鏈物流、智慧省工及循環永續等重要施政議題，邀集產官學研專家研討並提出建言，俾利因應未來環境、社經及產業挑戰，進行科研與產業前瞻布局。

臺中農改場說明，系列慶祝活動對外揭露的同日，首先登場便是第一場活動「水稻品種、技術及米食研發成果展」，將介紹該場創場以來豐碩的稻作研究成果，彰顯該場二甲子以來稻作的研發成果，不論在品種、栽培及加工應用均取得有目共睹的成就，目前正進一步跨入智慧AI數位分身、低碳友善生產、氣候變遷韌性栽培等研究，持續為臺灣稻作產業的未來注入新的能量。

例如在品種育成方面，早期台中65號及台中在來1號在臺灣水稻品種中深具時代意義，台稉9號及台中秈10號則一舉推升臺灣稻米品質；近年來則育成極受產業青睞的台中194號及台中秈198號，以及加工品質出色的台中秈糯2號及台中秈197號，另並應用分子輔助育種成功育成具3個抗白葉枯病基因的台中秈199號品種，該場亦預告6月中旬將推出一個適合食用糙米健康概念的新品種「台中200」。

臺中場表示，透過120周年系列慶祝活動，期廣邀農業界朋友及民眾熱情參與，除展現該場長期蓄積的研發能量及創新推廣成果，更期許承先啟後、繼往開來為該場下一甲子進行前瞻布局，同時在緬懷前輩時也培育下一世代菁英。

與會貴賓聚精會神地欣賞稻作成果影片。（照片由臺中農改場提供）

水稻研發成果展由吳以健助理研究員向貴賓介紹豐碩的稻作研究成果。（照片由臺中農改場提供）

臺中場「創場120周年系列慶祝活動啟動記者會」及「水稻品種、技術、米食展示會」，特別提供與會者米食精緻禮盒，以書冊與雜誌概念呈現研發成果的米及米粉絲。（照片由臺中農改場提供）