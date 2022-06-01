封城兩個月終盼到盡頭 上海還能馬照跑、舞照跳嗎？

（台灣英文新聞 / 綜合報導）2022年6月1日，上海終於解封了。原本只打算關9天的這座繁華大都會，一封就是65天。在此期間這座城市與人民所承受的紛擾與煎熬，終於能拋在後頭了嗎？這問題恐怕連官員都不敢回答，唯一能確定的是，人人心裡多半都留下了瘡疤。

BBC報導，上海解封與封城令來得一樣迅猛，霎時間這座有著2,500萬人的城市，多數人重拾自由，困在家中的、睡在工廠的、生計陷危的、強制送往隔離所的，終於能呼出一口如釋重負的空氣。

然而，禁令雖解，卻非全面開放。目前仍有65萬名民眾仍關在病毒猶存的「封鎖區」家宅中。大眾運輸恢復基本營運。商家又能做生意了，大型店家營業量能不得超過75%。餐廳也開門了，惟內用仍不允許。戲院、博物館、健身房仍關閉。兒童仍不能上實體課。

自由來得不易，附帶條件是必須。上海人現在若要離開住宅區、進入多數場所，都得出示手機綠色健康碼。想要搭大眾運輸在城市趴趴走、去銀行、上館子、逛市場，得秀出72小時內PCR陰性結果。城內活動無礙，但想要出城，可沒那麼輕鬆。若要前往其他城市，回上海就得隔離7至14天。如今飛往國外可是比搭高鐵赴杭州來得容易。

對某些人而言，封城是嚴苛但必要的措施，方符合習近平的堅決清零方針。對另一些人而言，這卻是國家級、甚至國際級的恥辱與難堪，是政治凌駕現實，是罔顧人民與經濟飽嚐之苦。

動態清零的幽靈不會消失。若上海再出現新案例，確診者與親密接觸者又將面臨新一波醫院、方艙隔離行動，住宅小區也將再次拉起封鎖線，生人勿近。

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2022年6月1日，上海解封街景（圖／美聯社）