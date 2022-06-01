Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

封城兩個月終盼到盡頭 上海還能馬照跑、舞照跳嗎？

上海新日常，健康碼、PCR，以及隨時可能再度封城的惴惴不安

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/01 17:14
2022年6月1日上海解封日，市民破曉時出門運動（圖／美聯社）

2022年6月1日上海解封日，市民破曉時出門運動（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）2022年6月1日，上海終於解封了。原本只打算關9天的這座繁華大都會，一封就是65天。在此期間這座城市與人民所承受的紛擾與煎熬，終於能拋在後頭了嗎？這問題恐怕連官員都不敢回答，唯一能確定的是，人人心裡多半都留下了瘡疤。

BBC報導，上海解封與封城令來得一樣迅猛，霎時間這座有著2,500萬人的城市，多數人重拾自由，困在家中的、睡在工廠的、生計陷危的、強制送往隔離所的，終於能呼出一口如釋重負的空氣。

然而，禁令雖解，卻非全面開放。目前仍有65萬名民眾仍關在病毒猶存的「封鎖區」家宅中。大眾運輸恢復基本營運。商家又能做生意了，大型店家營業量能不得超過75%。餐廳也開門了，惟內用仍不允許。戲院、博物館、健身房仍關閉。兒童仍不能上實體課。

自由來得不易，附帶條件是必須。上海人現在若要離開住宅區、進入多數場所，都得出示手機綠色健康碼。想要搭大眾運輸在城市趴趴走、去銀行、上館子、逛市場，得秀出72小時內PCR陰性結果。城內活動無礙，但想要出城，可沒那麼輕鬆。若要前往其他城市，回上海就得隔離7至14天。如今飛往國外可是比搭高鐵赴杭州來得容易。

對某些人而言，封城是嚴苛但必要的措施，方符合習近平的堅決清零方針。對另一些人而言，這卻是國家級、甚至國際級的恥辱與難堪，是政治凌駕現實，是罔顧人民與經濟飽嚐之苦。

動態清零的幽靈不會消失。若上海再出現新案例，確診者與親密接觸者又將面臨新一波醫院、方艙隔離行動，住宅小區也將再次拉起封鎖線，生人勿近。

延伸閱讀：
不遵防疫規定就罰三代 上海人：這是我們最後一代
【出上海記】關50天終於逃出 CNN記者：有種倖存者的內疚感
「不要再問為什麼」一層有疫全層抓去隔離 上海防疫加嚴再爆衝突
關好關滿還是染疫 病毒究竟從何而來？ 上海人無語問蒼天
「四月之聲」道出上海封城民怨 中共網路審查員全力掃蕩
上海隔離所全天不關燈徹夜難眠 民眾對立升高上演諜對諜
上海人關到崩潰驚聲尖叫 　廣州人不得離境恐迎來封城？

封城兩個月終盼到盡頭 上海還能馬照跑、舞照跳嗎？

封城兩個月終盼到盡頭 上海還能馬照跑、舞照跳嗎？

封城兩個月終盼到盡頭 上海還能馬照跑、舞照跳嗎？

封城兩個月終盼到盡頭 上海還能馬照跑、舞照跳嗎？
2022年6月1日，上海解封街景（圖／美聯社）
上海
封城
禁令
解封
清零

相關新聞

〈時評〉「麻煩製造者」習近平 將自食惡果
〈時評〉「麻煩製造者」習近平 將自食惡果
2022/06/01 02:09
〈時評〉國內外經濟情勢紊亂40年罕見 台灣應適時護盤
〈時評〉國內外經濟情勢紊亂40年罕見 台灣應適時護盤
2022/05/30 16:24
〈財經主筆室〉解封商機蠢蠢欲動 台灣航空業摩拳擦掌
〈財經主筆室〉解封商機蠢蠢欲動 台灣航空業摩拳擦掌
2022/05/30 14:50
日本團開起來？6月10日起台灣人去日本玩免篩檢、免隔離
日本團開起來？6月10日起台灣人去日本玩免篩檢、免隔離
2022/05/26 20:55
看不到清零終點 Airbnb退出中國市場
看不到清零終點 Airbnb退出中國市場
2022/05/24 16:42

更新時間 : 2022-06-01 18:45 GMT+08:00

最受歡迎

超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台灣男星郭彥均發文「很多孩子走了」惹議　刑事局找幕後內容農場
台灣男星郭彥均發文「很多孩子走了」惹議　刑事局找幕後內容農場
「全民快篩陽性＝確診」金管會：數位證明可申請理賠　申請4步驟一次看
「全民快篩陽性＝確診」金管會：數位證明可申請理賠　申請4步驟一次看
【5/30台灣本土+60042　死亡+109】兒童增3例重症　經治療已好轉出院　
【5/30台灣本土+60042　死亡+109】兒童增3例重症　經治療已好轉出院　
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
《捍衛戰士：獨行俠》不只台灣國旗夾克感人　阿湯哥讚主題曲「電影的心跳」
《捍衛戰士：獨行俠》不只台灣國旗夾克感人　阿湯哥讚主題曲「電影的心跳」