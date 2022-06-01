初夏迎端午 吃粽配新北鮮筍最解膩

端午報到，美味的粽子是家戶餐桌上不可或缺的主角， 雖好吃，但高油、高熱量，吃多也不易消化。 應景嚐粽時搭配解膩救星「新北健康三寶-綠竹筍」是絕佳選擇。 綠竹筍熱量低、纖維質高，是清油解膩的好食材， 端午恰逢新北綠竹筍產季之初，爽口的綠竹筍清湯，讓人食慾大開； 歷久彌新的涼筍沙拉，大人小孩都喜愛，上桌保證秒清盤。

新北市為全國綠竹筍最大產區，栽培面積達2,300公頃、 年產量達1萬2,700公噸，年產值約17億元， 主要產區包括五股、三峽、八里等區，每年6-9月為盛產期， 為新北市重要的綠金作物。新北市五股、八里交界的觀音山地區， 具得天獨厚的火山土壤，富含礦物質、質地蓬鬆；三峽有木、插角、 五寮地區，屬低海拔沙質壤土、水源不受汙染， 都特別適合綠竹筍生長，當季綠竹筍「鮮食」最美味，多汁鮮甜、 筍肉細緻爽脆，口感完全不輸給水梨，也有「梨仔筍」的美稱。

栽培經驗超過40年，人稱「綠竹筍博士」的五股筍農吳國池， 特別傳授挑筍四字訣：「白、彎、短、肥」， 筍底色白表示當日鮮採、外形略彎似牛角、筍身要短胖肥大、 筍殼光滑略帶金黃色，是優質筍的保證。 五股區農會總幹事姚舜仁介紹，綠竹筍最好的料理方式就是「不· 料·理」，把綠竹筍洗淨後直接以冷水煮，待水滾後轉小火續煮40 分鐘關火，期間不要開蓋，變涼後取出放進冰箱， 便能享用原汁原味的綠竹筍，沾醬或原味都好吃。

新北市農業局表示，綠竹筍多生長於本市低海拔山區， 端午連假不妨安排至近郊走走，避暑親近自然享受芬多精之餘， 更可以把最新鮮的綠竹筍帶回家，除鮮筍外， 產區農會也致力開發推廣多元產品，如真空熟筍、筍包、筍乾、 綠竹筍香腸、竹筍雞等，藉此提升產業附加價值，自用送禮都適合， 不僅有面子也用實際行動支持本地小農。購買資訊可洽：五股區農會 (02-2291-4060)、八里區農會(02-2610- 2996)、三峽區農會(02-2671-1002)。

照片來源：新北市政府農業局提供