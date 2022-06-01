讓專業的來！新北首創專題實作競賽 用專業解決疫情生活問題

新北巿今(2022)年首創市級專題實作競賽，強化學生課程學習統整能力、問題解決、團隊創新、實務整合之能力。本次競賽分為專題組和創意組，共有90件作品參賽，經書審擇優70件進入決賽，受疫情影響決賽改為線上口頭報告，最終選出專題組第1名6件、第2名6件、第3名4件、佳作6件；創意組第1名1件、第2名2件、第3名1件、佳作3件，共計29件獲獎。
教育局表示，專題實作是技高重點課程，是高中學習歷程檔案必採項目之一，且占甄選入學成績至少四成，因此首創巿級專題實作競賽，鼓勵各校推動專題實作課程，同時提供成果展現舞台，讓技高專題更有可看性。
專題組商業與管理群第1名「讓額溫表降燒—表格資料辨識系統建置」，由鶯歌工商資料處理科王鐿華、陳怡臻與劉咏潔3位學生共同完成。學生表示當初看到學校護士阿姨在疫情期間，每天需花費很長的時間，將全校學生的體溫表用人工方式輸入電腦，因此就設計一個電腦系統，可以快速且自動地處理大量體溫表資料。
學生運用所學幫忙身邊的人，更落實技職教育務實致用的精神。競賽時大學教授評審驚訝表示，這個系統太驚豔了，還以為是在看大學的專題報告。指導老師楊玉麟則表示專題主題來自學生想要解決生活問題，使用Python程式及人工智慧技術來完成系統，將紙本體溫表自動轉成電子檔，解決生活問題和自主學習，是這次能獲獎的關鍵因素。
電機與電子群創意組第1名作品「智能安全冷凍庫」，由泰山高中電機科施詠壬、陳群崴與黃傑立3位學生共同開發設計。學生表示疫情期間看到新聞在報導疫苗需要使用大型的冷凍庫，但若有操作不當，就容易發生被反鎖、氨氣洩漏等意外事件，因此運用物聯網技術，讓使用者可透過行動裝置遠端即可控制電源開關，隨時查看冷凍庫狀態，可提升工作效率，確保人員安全。
指導老師電機科科主任李敏華表示，透過專題實作課程是讓學生將所學的專業知能與技能，進行雛型商品的開發與設計，因疫情升溫，疫苗冷鏈的需求量增加，學生對於疫苗冷凍庫產生興趣，使用了單晶片與物聯網技術，以人員安全性為首重的創意設計考量，是學以致用的最好表現。
教育局長張明文表示，新北市自2019年起推動4年4億「贏得未來，技職人才」計畫，專題實作是技術型高中學生必修課程，在學習歷程上是升學選才時大學必列項目。教育局也將持續辦理各項競賽、營隊、課程及活動，讓孩子找到自我優勢、豐富學習歷程檔案，強化未來競爭力。
照片來源：新北市教育局提供