讓專業的來！新北首創專題實作競賽 用專業解決疫情生活問題

新北巿今(2022)年首創市級專題實作競賽， 強化學生課程學習統整能力、問題解決、團隊創新、 實務整合之能力。本次競賽分為專題組和創意組，共有90件作品參 賽，經書審擇優70件進入決賽， 受疫情影響決賽改為線上口頭報告，最終選出專題組第1名6件、第 2名6件、第3名4件、佳作6件；創意組第1名1件、第2名2件 、第3名1件、佳作3件，共計29件獲獎。

教育局表示，專題實作是技高重點課程， 是高中學習歷程檔案必採項目之一，且占甄選入學成績至少四成，因 此首創巿級專題實作競賽，鼓勵各校推動專題實作課程， 同時提供成果展現舞台，讓技高專題更有可看性。

專題組商業與管理群第1名「讓額溫表降燒— 表格資料辨識系統建置」，由鶯歌工商資料處理科王鐿華、 陳怡臻與劉咏潔3位學生共同完成。 學生表示當初看到學校護士阿姨在疫情期間， 每天需花費很長的時間，將全校學生的體溫表用人工方式輸入電腦， 因此就設計一個電腦系統，可以快速且自動地處理大量體溫表資料。

學生運用所學幫忙身邊的人，更落實技職教育務實致用的精神。 競賽時大學教授評審驚訝表示，這個系統太驚豔了， 還以為是在看大學的專題報告。指導老師楊玉麟則表示專題主題來自學生想要解決生活問題，使用P ython程式及人工智慧技術來完成系統， 將紙本體溫表自動轉成電子檔，解決生活問題和自主學習， 是這次能獲獎的關鍵因素。

電機與電子群創意組第1名作品「智能安全冷凍庫」， 由泰山高中電機科施詠壬、陳群崴與黃傑立3位學生共同開發設計。 學生表示疫情期間看到新聞在報導疫苗需要使用大型的冷凍庫， 但若有操作不當，就容易發生被反鎖、氨氣洩漏等意外事件， 因此運用物聯網技術， 讓使用者可透過行動裝置遠端即可控制電源開關， 隨時查看冷凍庫狀態，可提升工作效率，確保人員安全。

指導老師電機科科主任李敏華表示， 透過專題實作課程是讓學生將所學的專業知能與技能， 進行雛型商品的開發與設計，因疫情升溫，疫苗冷鏈的需求量增加， 學生對於疫苗冷凍庫產生興趣，使用了單晶片與物聯網技術， 以人員安全性為首重的創意設計考量，是學以致用的最好表現。

教育局長張明文表示，新北市自2019年起推動4年4億「 贏得未來，技職人才」計畫，專題實作是技術型高中學生必修課程， 在學習歷程上是升學選才時大學必列項目。教育局也將持續辦理各項 競賽、營隊、課程及活動，讓孩子找到自我優勢、 豐富學習歷程檔案，強化未來競爭力。

照片來源：新北市教育局提供