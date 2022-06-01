疫情下仍要安居樂業 新北家防跨團隊「積極救援」

新北市長侯友宜以營造安居樂業為施政目標， 在疫情嚴峻下，不論受暴婦女、兒少、老人， 甚至寵物的救援和保護都更為困難，但市府跨局處團隊合作，以「 積極救援、拒絕暴力」的決心保護市民的安全。

新北家防中心主任許芝綺在市政會議中，以「積極救援 拒絕暴力 營造安居新北市」為題專案報告， 說明新北市家庭暴力通報案件於2021年已達到2萬3,553件， 而分析疫情影響下婦女受暴後遇到的挑戰更為艱鉅，不論是求助、 庇護、就醫、重新就業、獨立生活、 照顧子女的壓力更勝疫情發生前，若是被害人是新住民、 居隔者或是確診者，更會遇到救援的困難，此時， 新北市首創全國之協助婦女就業、居住及子女照顧一次到位的「 婦女增能三合一」計畫， 有效結合城鄉局等公私部門發展越來越完整的多元庇護資源， 成為受暴婦女完善的後盾，讓被害婦女可以在居住、 就業和未成年子女照顧獲得支持，進而獨立生活。

許芝綺表示，疫情下的暴力防治除了婦女救援更為艱鉅外， 兒童及少年若受虐因為不到校難以自行對外求助， 部分家長更以防疫為由拒絕社工訪視，因此， 涉及生命安全危險的案件更需要社會局及警察局聯手救援， 2年多來，社工和警察已經啟動9次破門，救援兒少於危難， 而緊急救援之後，如何照顧好受虐兒少、維護其安全，更為重要， 因此， 家防中心結合醫療團隊進行專業評估以妥善照顧特殊身心議題兒少， 透過居家托育服務中心到宅指導家屬， 了解兒少照顧需求及正確教養觀念， 並與教育局合作增強學生及家長辨識網路風險， 以因應數位世代潛藏的散佈私密照等性別暴力受害風險等， 積極保護市民提供更完善服務。

侯友宜表示，營造安居新北市的首要目標便是市民的安全， 即使在疫情嚴峻的考驗下，家庭中的兒少、老人、 婦女甚至寵物的安全保護都不容折扣， 全國首創結合農業局動保處將虐待動物案件納入家暴風險評估， 動保立刻介入預防家暴相對人以寵物控制被害人， 並且結合城鄉局社會住宅及公益回饋空間等發展長期庇護處所及自立 宿舍，協助受暴婦女及其未成年子女脫離暴力、進而自立生活， 除了市政團隊間合作，未來將結合外送員工會及旅宿業者， 運用防疫期間最頻繁與家庭接觸的民間力量， 協助通報疑似家暴案件，共同積極救援、拒絕暴力， 營造安居新北市。