雲門《十三聲》台灣巡演時間地點曝光！感動歐洲觀眾秒回到20年前的艋舺

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)雲門舞集經典舞作《十三聲》台灣巡演即將展開，6月3日啟程首站屏東，緊接著前往苗栗、彰化及雲林。

雲門《十三聲》台灣巡演將於端午假期從南台灣啟程，這齣台味十足的舞蹈作品自 2016 年首演，已於國內外演出近70場，法國觀眾表示，《十三聲》讓她在演出的70分鐘，瞬間回到20年前造訪台灣的美好經驗。

《十三聲》是雲門舞集藝術總監鄭宗龍汲取艋舺記憶，刻畫街頭人生百態，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景。整體視覺由入選國際平面藝術聯盟（AGI）與金蝶獎金獎得主的美術設計何佳興，獲世界劇場設計大獎的影像設計王奕盛，與知名服裝設計林秉豪操刀，音樂則由林強設計。

台灣巡演將於屏東展開，鄭宗龍提到「這個舞演了很多次，可是那個感動不如你就坐在阿嬤旁邊，親耳聽到那歌唱，我會覺得走了那麼大一趟，滿洲終於願意見我了。」

首站特別邀請舞作中採集恆春民謠中〈牛母伴〉演唱者，現年高齡94歲的曾徐戊妹及滿州鄉民謠協進會，於6月4日到場觀演，於舞作演出後，協進會帶觀眾以月琴、二胡樂聲與古謠吟唱度過端午假期。

此行巡演的苗栗竹南、彰化員林皆為舞團相隔10年再度造訪，雲林斗六則是睽違19年終於再訪，為雲林表演廳改造升級全新開幕後打頭陣；特於苗栗、彰化、雲林場演出後加碼播映《十三聲》創作溯源紀錄片，帶領觀眾深入作品迸發生命力的創作源頭。