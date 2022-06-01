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台灣邁向2050淨零建築　內政部：展開與社會對話　彙集各界建言

內政部：台灣已於今(2022)年3月公布2050淨零排放路徑，內政部提出淨零建築路徑規劃，預計在2050年達成，全國100%新建建築物及超過85%既有建築物達到近零碳建築的目標，

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/01 16:39
照片來源：內政部提供

照片來源：內政部提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）內政部今(1)日舉辦「邁向2050年淨零建築世界公民咖啡館活動」，邀請產、官、學界及公民團體近40位不同領域的代表參與，期望多方蒐集各界觀點，以作為未來政策規劃推動的參考。

內政部次長邱昌嶽表示，台灣已於今(2022)年3月公布2050淨零排放路徑，內政部提出淨零建築路徑規劃，預計在2050年達成，全國100%新建建築物及超過85%既有建築物達到近零碳建築的目標，

邱昌嶽還說，為達成目標，內政部採取由公有建築物帶頭做起的策略，引導民間建築跟進，針對新建建築先採取鼓勵方式，再逐步修訂法規強制實施；至於既有建築因數量龐大牽涉民眾權益，因此，民間部分以鼓勵為主，採獎補助方式，公有部分則採強制實施；同時研擬強化家電節能措施，並投入建築節能減碳技術及再生能源等的研發與應用工作。

內政部指出，今日活動首先由國立成功大學建築系林憲德教授進行「國際淨零建築趨勢」專題演講，隨即以「提高新建建築物能源效率」、「改善既有建築物能源效率」、「提升家電、設備能源效率」及「建築節能減碳新技術及工法研發與推廣應用」4大推動主軸，進行公民咖啡館分組討論，透過集思廣益，彙集各界的建言，以完善推動規劃，共同邁向我國淨零建築的願景。

台灣邁向2050淨零建築　內政部：展開與社會對話　彙集各界建言

照片來源：內政部提供
內政部
淨零建築
世界公民
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