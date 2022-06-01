國泰飯店觀光事業 2022春季線上旅展　首度攜手Klook與KKday雙平台

國泰飯店觀光事業集結旗下全台和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店三大飯店品牌及巧虎夢想樂園，首次與Klook、KKday雙平台攜手推出2022春季線上旅展，即日起至6月30日開放訂購祭出超殺優惠，從最低只要250元星級套餐券同時享買10送1，慕軒飯店每年熱銷萬張、可大啖早午晚餐或手工蛋糕的餐飲通用券5.5折，到超熱門巧虎夢想樂園門票每套現買現省近500元，共16項超值商品即買即用，從北到南好康一次網羅，消費者可依使用習慣於雙平台自由選購，也可洽詢各餐廳現場購券。Klook線上旅展：bit.ly/3ahrjno ；KKday線上旅展：bit.ly/3LwCbL2

【台北】綠蔭旁啖龍蝦牛排饗宴 慕軒飯店餐券下殺6.5折

台北市最美敦南林蔭大道上的慕軒飯店，本次力推可大啖12盎司爐烤肋眼牛排、法式莫爾內龍蝦與肥美焗牡蠣「海陸總匯雙人套餐4,080元(6.9折)」，以及主廚嚴選美國安格斯黑牛經溼式熟成後直火炭烤並以蘋果木、相思木增添肉品熏香氣「68盎斯戰斧牛排四人分享餐5,990元(5折)」，均享買5送1優惠。另外每年熱銷萬張的「GUSTOSO & URBAN331餐飲通用券820元(5.5折)」可兌換歐陸半自助式套餐、自助早餐兩客、風味烤雞披薩組、季節生乳捲或法式香緹蛋糕等多樣化餐點，方便消費者彈性運用。

【台北】和逸飯店餐券下殺7.6折 城市綠洲THE Lounge享用午後時光

坐落於交通便利的和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館，聯合推出2館通用餐飲劵，包括「平日午餐套餐劵250元(8.7折)」買10再送1，可享有單、雙月不同菜色，任選超人氣北海道石狩鍋、鹽烤鹹豬肉、泰式椒麻雞等豐富主餐搭配湯品和季節水果。另外「平假日下午茶套餐劵299元(7.6折)」，提供義式豬肉醬起司薄餅、棉花糖奶酥厚片吐司等整套輕食，可點購英國御用TWINING唐寧茶款，亦可現場加價選購THE Lounge根據每個季節所推出的限定商品，無論甚麼時刻都可以享有屬於自己的午茶時光。

【台北】自助餐券最低 6.7折 台北國泰萬怡酒店邀請饕客搶購年度優惠

台北國泰萬怡酒店即日起舉辦春季線上旅展於 Klook線上平台獨家開賣，推出Klook年度嚴選自助餐廳MJ Kitchen超值餐券，「平日自助午餐單人券」原價1,188元，優惠價只要 799元(6.7折)，「平日晚餐及假日午晚餐單人券」原價1,408元，優惠價也只要999元(7.1折)，台北國泰萬怡酒店首度加入春季旅展陣容，饕客們可趁此次優惠活動搶購一波，在12月30日前至MJ KITCHEN盡享每季更換的主題美饌。

【桃園】COZZI Blu自助餐券烤鴨餐券任君挑選 巧虎夢想樂園親子優惠套票買5送1

位於桃園高鐵特區的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，館內自助百匯餐廳Cozzi Market逸‧市集推出「平日午晚餐券」每張980元(9.1折)，再享買5張送1優惠。充滿新東方典雅風格的川揚料理中餐廳逸薈軒則推出「烤鴨家庭餐餐券4,988元(9.1折)」，可品嘗到北京爐烤片皮鴨、冰梅燒鴨腿斬件、酸菜鮮筍鴨架湯、重慶干鍋炒鴨架、龍蝦豆撈伊府麵、蟹黃海鮮豆腐煲與精美港點，購買5張餐券再送1張，一鴨四吃加上主廚功夫菜，饕客絕不能錯過！還有堪稱最美潛艇海洋風酒吧Blu Bar「繽紛海洋英式雙人下午茶券 1,280元(6.9折)」，輕鬆享用香濃誘人的主廚特製甜點盤及飲品。

全台唯一以海洋探險為主題的「巧虎夢想樂園」首度推出「平假日一大一小入園券690元(6折)」並提供買5送1優惠，家長可帶小朋友暢遊樂園內5大主題園區設施，還可參加劇場活動與超人氣巨星巧虎一同歌舞唱跳互動。

【台南】Cozzi KITCHEN親子下午茶暢遊套餐券 家長放鬆小孩玩瘋

以親子卡通主題旅宿為主打的和逸飯店‧台南西門館，此次推出平假日下午茶時段適用的「親子下午茶暢遊套餐券498元(4.8折)」，可任選經典美味義大利麵、燉飯、法國可頌輕食等十多種餐點，更提供主廚特別打造的兒童餐點，讓家長與小朋友皆能一同享用美味下午茶，其中此券最大的亮點是小朋友能暢玩佔地500坪的戶外遊樂園-奇趣操場，小孩玩樂放電同時，家長也能夠盡情享受美味餐點及「COZZI」十足的下午茶體驗。此外也提供單人「平假日下午茶套餐券298元(6.8折)」供消費者選購。

【高雄】每人只要330元 超值美饌和高雄港美景一次享受

擁有眺望高雄港絕佳視野的和逸飯店‧高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳，人氣熱賣「午晚餐通用餐券5入2,145元(8.1折)」，最低可用429元享用原價528元的精選海陸主餐，搭配現場沙拉、歐式麵包、湯品、精緻冷盤、冰淇淋與飲品等輕食自助吧吃到飽，非常超值！若是只想使用沙拉吧的民眾，也可選擇首次推出的「午晚間沙拉吧餐券5入1,700元(8.1折)」，另外也提供西式三層架「下午茶套餐券300元(7.2折)」，適合與閨密相約品嘗9款精緻甜鹹點心與咖啡茶品。