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路易莎開創D2C市場　全新研發推出3rd WAVE第三波量販精品咖啡豆系列

By 台灣英文新聞
2022/06/01 16:20
路易莎開創D2C市場　全新研發推出3rd WAVE第三波量販精品咖啡豆系列

看好一年超過百億的商用／量販咖啡豆市場，並因應後疫時代創新經營策略，本土連鎖咖啡路易莎咖啡，決定在拓展門市之外，放大在精品烘豆的優勢，全力開發3rd WAVE第三波量販精品咖啡豆系列，針對企業、餐飲業及大量咖啡豆需求的客戶，提供訂閱制或購買4磅以上的客戶外超級優惠，並由咖啡顧問專屬服務，量身規劃您的咖啡生活，開創D2C（Direct to customer ）新商業模式。

與更多人分享一杯好咖啡，是路易莎的核心目標

路易莎3rd WAVE第三波量販精品咖啡豆系列，是由創辦人黃銘賢親自領軍成立的研發團隊，針對國人偏好風味與烘焙度，嚴選全球各產區代表性精品豆，全新研發調製的精焙配方豆：行家、老饕、職人及大師系列等。黃銘賢希望，除了門市服務之外，能夠將精品咖啡推廣給企業用戶或餐飲業或自宅咖啡老饕等，讓好咖啡更貼近生活。

基於市場區隔，路易莎3rd WAVE第三波量販精品咖啡豆，不同於一般路易莎門市的咖啡品項，及1/4、1/2磅包裝。而是以每包一磅，最少購買量四磅起，由於少了經營門市的固定成本，可以更平價提供精品咖啡豆。

訂購方案則有三種，A.即購隨享：單次購買4磅以上，每磅最低優惠$319起；B.訂閱贈豆：每個月訂購10磅以上；C購機優享：可以選擇全新咖啡機，搭配4磅咖啡豆，每月最低$1800起。

未來門市不再只是等客人上門，而是行動咖啡顧問主動開創D2C全新商業模式

路易莎秉持對烘豆的執念，從精品咖啡強化「 Heavy Coffee Drinkers 」服務，成為咖啡業唯一獲得國家品質獎及創業楷模的殊榮。黃銘賢認為：「疫情是衝擊，卻也是轉機，未來門市不再只是等客人上門，可以主動開創D2C（Direct to customer ）全新商業模式。」

由於路易莎530家連鎖體系中，有380家是加盟店，最需要總部的支持發展，因此，3rd WAVE 第三波量販精品豆，全都是遴選優秀的加盟主擔任行動咖啡顧問，提供完整的專業訓練課程，幫他們不斷延伸人脈拓展D2C新商機，直接面對消費者、培養忠實會員，建立長遠的關係。黃銘賢再次強調：「唯有共好，連鎖體系才能永續發展。」

不僅創新連鎖業的總部與加盟經營商模，路易莎在應用數位發展上也是首創的

3rd WAVE 第三波量販精品咖啡豆系列，都是透過全新開發的黑卡線上系統訂購與支付，拋開傳統人為的直銷形式，唯有透過完整的數位化完成，才能飛速利用無線網絡拓展商機。客戶可以指定熟悉的咖啡顧問，或由總部遴選，並設有客戶的評價機制，不斷自我要求檢討提升服務品質，才能共創更大商機。

更新時間 : 2022-06-01 17:14 GMT+08:00

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