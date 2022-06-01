Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣兒童重症累計29例、死亡再增2例　1個月大男嬰為最小死亡個案

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/01 15:53
今（1）日增8萬8247例本土個案，中重症240例；另有122例死亡，包括2名未滿1歲的嬰兒。（圖/pexels）

今（1）日增8萬8247例本土個案，中重症240例；另有122例死亡，包括2名未滿1歲的嬰兒。（圖/pexels）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）本土COVID-19疫情持續在高原期，今（1）日增8萬8247例本土個案，中重症240例（中症136例、重症104例）；另有122例死亡，包括2名未滿1歲的嬰兒，皆是家中死亡的個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增122例本土病例死亡個案，年齡介於未滿1歲至90多歲，皆屬重症感染個案，其中115例有慢性病史、84例未打滿3劑接種疫苗，55例未接種任何1劑疫苗，年齡超過80歲有71人。

死亡個案中包括2名未滿1歲的嬰兒，皆是家中死亡的個案。其中1個多月大的男嬰為早產兒，有肺部疾病，同住2名家人曾確診，男嬰於5月24日發燒，直到25日上午被家人發現無反應、昏迷且有缺氧發紫狀況，經警方協助陪同至醫院，到院時已無生命跡象，且PCR採檢結果陽性，經過司法相驗後，確定死因為感染COVID-19合併呼吸衰竭。

另一名個案為5個月大的印尼籍女嬰，由母親的外籍友人照顧，女嬰5月14日曾發燒到38度，經照顧者協助快篩後結果呈現陽性，但僅自行服用退燒藥，並未就醫，直到隔天發現女嬰昏迷、有缺氧、全身發紫情形，送醫後已無生命跡象。

羅一鈞表示，印尼籍女嬰經過行政相驗，確定死因為感染COVID-19合併心肺衰竭。這名個案死亡事件，另已通報社政、警政等，將進一步協助進行後續調查，將依據相關流程處理。

今天也新增1名兒童腦炎重症個案，為9歲男童，沒有慢性病史，5月29日高燒約39度至40度，經快篩為陽性，通報衛生所後有拿藥回家服用，但返家後出現抽搐、意識變化等症狀由家人送醫，經診斷懷疑是腦炎，入住一般病房治療中，未使用氧氣，院方使用瑞德西韋、類固醇、降腦壓和抗癲癇藥物治療，目前生命徵象穩定。

截至今，國內兒童重症累計29例，其中15案例是腦炎、6名肺炎、2名敗血症、2例哮吼，1例共病（腦腫瘤），及3例家中死亡經法醫認定與COVID-19有關；死亡個案增至12人，包含5例合併腦炎、2例肺炎、1例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及3例家中死亡。
兒童重症
兒童死亡
新冠肺炎

相關新聞

台灣前總統陳水扁身體不適 快篩陽確診居隔中
台灣前總統陳水扁身體不適 快篩陽確診居隔中
2022/05/31 12:15
【5/30台灣本土+60042　死亡+109】兒童增3例重症　經治療已好轉出院　
【5/30台灣本土+60042　死亡+109】兒童增3例重症　經治療已好轉出院　
2022/05/30 14:30
常備藥防疫包準備沒？食藥署：解熱止痛藥百百款　兩大類適用不同族群
常備藥防疫包準備沒？食藥署：解熱止痛藥百百款　兩大類適用不同族群
2022/05/30 12:34
COVID-19疫苗究竟有多少保護力？成大研發蛋白晶片 只需一滴血
COVID-19疫苗究竟有多少保護力？成大研發蛋白晶片 只需一滴血
2022/05/28 15:43
台灣健身房規定放寬囉 未打3劑也准入
台灣健身房規定放寬囉 未打3劑也准入
2022/05/27 19:41

更新時間 : 2022-06-01 17:14 GMT+08:00

最受歡迎

超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台灣男星郭彥均發文「很多孩子走了」惹議　刑事局找幕後內容農場
台灣男星郭彥均發文「很多孩子走了」惹議　刑事局找幕後內容農場
「全民快篩陽性＝確診」金管會：數位證明可申請理賠　申請4步驟一次看
「全民快篩陽性＝確診」金管會：數位證明可申請理賠　申請4步驟一次看
【5/30台灣本土+60042　死亡+109】兒童增3例重症　經治療已好轉出院　
【5/30台灣本土+60042　死亡+109】兒童增3例重症　經治療已好轉出院　
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
《捍衛戰士：獨行俠》不只台灣國旗夾克感人　阿湯哥讚主題曲「電影的心跳」
《捍衛戰士：獨行俠》不只台灣國旗夾克感人　阿湯哥讚主題曲「電影的心跳」
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用