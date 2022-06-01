懂用油的女人不容易老！2022夏季「Abysse茴香緊實美體按摩精油」緊實x美肌x撫紋三效合一

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）隨著夏天的腳步到來、氣溫逐漸上升，貪嘴的妳是否也因冰品、冷飲不忌口，而使得身體循環、膚況變差呢？備受名媛貴婦喜愛的Abysse表示，「懂用油的女人不容易老！」在炎熱的夏季仍應選一罐美體按摩精油來提高肌膚代謝和促進循環，打造讓人無法抗拒的撩人美體。

備受名媛貴婦喜愛的Abysse於2019首度推出頂級複方精油系列，運用最天然、珍稀植萃成分，從嗅吸芬芳的香氛使心情愉悅開始，讓植萃能量帶領養分有效的吸收療癒身心，讓身體自然啟動良性循環，搭配居家按摩手技幫助循環並做好肌膚排引。不只幫助身體肌膚展現新生青春之美，更是名媛貴婦保持高質感的肌膚秘密。

全系列產品基底油採用有良好滋潤度並富含礦物、蛋白質及維他命的甜杏油，質地易吸收且延展性高、不油膩的特性非常適合大面積身體按摩，並具有滋養與保濕的功效能舒緩肌膚、增強皮膚彈性、調理撫紋同時恢復光滑柔細。

鐵粉不斷回購的頂級天然複方精油系列，在2022夏季正式迎接全新成員「Abysse茴香緊實美體按摩精油」！特別選用「八角茴香」作為關鍵緊實元素，最適合在夏季來臨之際為美體超前部署，用這罐「#美肌緊實急救瓶」在今年夏天徹底為狀態不佳、肌膚鬆弛和老化紋路畫下句點，重拾零修片亮眼美肌！

八角茴香最為人所知的是中式料理中最為廣泛使用的香辛料之一，而作為精油使用時八角茴香不僅擁有清甜的獨特芳香氣味，還能帶給人溫暖振奮的感受。

Abysse茴香緊實美體按摩精油獨家選用了來自匈牙利的八角茴香，搭配黑胡椒、生薑、等天然萃取菁華加強代謝、按摩時舒緩肌膚，能使身體樣貌更緊實柔美。還有葡萄柚、檸檬能幫助喚醒肌膚活力，為夏季悶熱氣候而疲憊的肌膚清空所有負能量，使用到最後是檸檬跟甜杏仁清新香味體感，滑潤不膩的精油非常推薦代謝不佳體質的族群，或於改善肌膚鬆弛時使用。

擁有一雙113公分逆天長腿的名模陳思璇，一直以來都是Abysse保養品的愛用者，對於長腿保養幾乎不間斷的她，不只每天床上抬腿15分鐘的基本拉筋操之外，每天睡前一定會為自己四肢與腹部按摩，使用到品質好的天然精油，讓身心靈放鬆達到深層安穩的睡眠品質。而這次在試用茴香緊實美體按摩精油兩週後，陳思璇大讚精油本身好吸收、不油膩又保濕，且感受到四肢肌膚明顯變緊實。