台灣6/1日新增88,247例本土確診個案、122人死亡

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今(1)日新增88,247例本土個案、122人死亡。

央流行疫情指揮中心今日公布，今日新增之88,247例本土病例，為42,365例男性、45,861例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，本土確診個案以新北市14,894例最多，其次則是台中11,511例、高雄11,499例、桃園9,568例、台南7,634例和台北7,480例。

指揮中心指出，今日新增122例本土病例死亡個案，為67例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、55例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月30日，死亡日期介於5月15日至5月30日。



指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為25例男性、21例女性；年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別自美國(2例)、菲律賓及西班牙(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日介於今年5月30日至5月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,268,682例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,154,046例排除)，其中2,121,231例確診，分別為13,034例境外移入、2,108,143例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,377例COVID-19死亡病例，其中2,362例本土，個案居住縣市分布為新北市973、臺北市573例、臺中市110例、基隆市106例、桃園市90例、高雄市87例、臺南市66例、彰化縣61例、宜蘭縣53例、花蓮縣48例、屏東縣46例、雲林縣33例、臺東縣29例、新竹縣22例、嘉義市及南投縣各16例、嘉義縣14例、苗栗縣12例、金門縣及新竹市各3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。