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不一樣的暑假！善牧「小小志工體驗營」5/30起報名　讓孩子從小養成同理心　撕開標籤與誤解

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/01 12:09
天主教善牧基金會「小小志工體驗營」將於7月2日起陸續開跑，活動免費參與，自5月30日起起開放報名。（圖／善牧）

天主教善牧基金會「小小志工體驗營」將於7月2日起陸續開跑，活動免費參與，自5月30日起起開放報名。（圖／善牧）

(台灣英文新聞／生活組　綜合報導)為孩子創造一個別具意義的暑假吧！天主教善牧基金會「小小志工體驗營」將於7月2日起陸續開跑，邀請家長帶孩子來學習奉獻自己的能力來幫助其他的孩子們，用不一樣的眼光看待生命的價值，目前有台南、新竹、嘉義三個場次並陸續規劃中，活動免費參與，自5月30日起起開放報名。

天主教基金會自今年7月2日起推出「小小志工體驗營」活動，歡迎幼稚園中班至國小二年級以下學童來體驗志工服務。善牧基金會指出，過去有不少家長希望能帶著孩子來做志工服務，學習付出自己的能力來幫助他人，然而，有礙於服務工作內容很少有需要孩子幫忙的地方，因而規劃體驗營的方式，讓小朋友有機會來認識社會服務工作並學習付出。

善牧同時希望透過「小小志工體驗營」能減少民眾對於機構的誤解或是標籤化，例如「台南嬰兒之家常被認為是孤兒院，但事實上每個孩子都有父母，會來到機構都是有不得已的原因」，盼透過活動傳遞「一個人的價值高於全世界」，跳脫日常生活的框架去欣賞自己及他們的優點及價值，養成從小就能以同理心去看待不一樣遭遇的人。

此外，善牧一直以「復原力」（Resilience）在各服務領域陪伴受助者從創傷或挫折中，找到自我價值進而迎向新生，因此與一般志工活動很不一樣的是，在「小小志工體驗營」裡，善牧透過遊戲來帶小朋友認識復原力。每個人在生命中多多少少都會遇到挫折，希望孩子在未來的生活裡，也能學會運用復原力來[M帳1] 找到正向積極的勇氣。

天主教善牧基金會表示，復原力理論裡包括了「社會支持網絡及無條件接納」、「探索生命意義的能力」、「社交與解決問題的能力」、「正向看待自我的能力」及「幽默的能力」等五大積木的概念，善牧認為如果能先做好預防宣導，能減少社會上不幸的悲劇發生，因此每年用不同的方式如照片、繪畫、策展、金句徵選等多元形式舉辦「善牧復原力節」，將「復原力」推廣至社會大眾。

今年推廣復原力節邁向10週年，希望透過善牧小小志工體驗營，以輕鬆有趣的互動，帶著家長及孩子認識善牧基金會各個領域的服務內容及使命，也透過遊戲認識自己，進而找到自己的人格特質和優點，讓「復原力」的種子在孩子心中種下。詳情請參閱活動網址
天主教善牧基金會
社福

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