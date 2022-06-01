台灣環保署與人間文教基金會攜手合作　推動「淨零願景‧綠色行動」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院環境保護署長張子敬與財團法人人間文教基金會今(1)日在高雄簽署「淨零願景．綠色行動」合作備忘錄』暨『佛光山佛陀紀念館「攜手淨零綠生活」 並舉辦揭牌儀式。

行政院環保署署長張子敬致詞時表示，地球有個適合生物和人類生存的環境，可是人往往因個人的貪念，消耗、浪費太多的自然資源，讓環境不斷的產生問題，像是空氣汙染、水汙染或是廢棄物的問題，這可能是區域問題，或可能對健康造成影響的問題。但近年來，全球暖化造成溫度上升造成氣候異常，所延伸出來的問題卻是全球性，如氣象事件的劇烈的暴雨、乾旱，直接造成的是糧食供給與水資源的問題，接著是海平面上升，進而影響生物系統的穩定。

張子敬提到，透過科學的調查研究，工業革命之前的1.5度C以下是大家能忍受的溫度，超過這個溫度，我們將無法適應與應付。2050年要淨零排放，卻因人們追求生活，浪費了很多化石燃料進而產生不少二氧化碳。如果沒有辦法在2050年達到淨零排放，溫度就會繼續上升，到時候的災難將不是人所能控制。台灣亦提出要在2050年淨零排放，但不能只靠產業或企業去實踐節能減碳或是再生能源，而是要靠每一個人從行為改變開始。

佛光山主持心保和尚表示，保護地球也就是照顧好自己的家，首先應該對環境保護有一個覺醒，並鼓勵大家蔬食和節能減碳，透過暸解環保意識的重要，讓大家有了這樣的理念後再改變行為，並期盼讓下一代有一個好的成長環境。

環保署補充，人間文教基金會透過一點一滴綠生活元素的累積， 樹立起推動綠生活的良好典範， 佛光山佛陀紀念館以生活環保帶動影響全社會， 期盼藉由今日的合作拋磚引玉，獲得更多民間團體的響應， 一起加入全民綠生活行列，為我們的下一代留下美好的淨土。

環保署首度與民間團體合作，共同簽署「淨零願景・綠色行動」 合作備忘錄，期盼藉由與民間團體與學校環境教育合作， 共同攜手淨零綠生活，未來將共同「觀念宣導與教育推廣」、「 推廣行動方案」以及「舉辦論壇」， 共同提升民眾對於綠生活的認知與關注度， 一同迎向淨零轉型的新社會。

環保署臉書直播截圖

環保署與人間文教基金會簽署畫面之臉書截圖

環保署與人間文教基金會簽署「淨零願景・綠色行動」合作備忘錄並與佛陀紀念館進行淨零綠生活揭牌儀式戶外大合照。(照片由環保署提供)