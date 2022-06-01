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俄烏大戰一戰成名 土耳其無人機大廠稱「全球都成了其顧客」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/01 11:44
土耳其拜卡（Baykar）旗手（Bayraktar）無人機TB2（圖／路透）

土耳其拜卡（Baykar）旗手（Bayraktar）無人機TB2（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏大戰讓軍用無人機成了當紅炸子雞，土耳其拜卡（Baykar）公司產製的旗手（Bayraktar）無人機TB2更因此聲名大噪，研發者相當自豪，稱全世界都成了該公司顧客。

TB2翼展達12公尺，飛上7,620公尺的高空後，能迅猛俯衝，透過掛載的雷射制導穿甲彈，殲滅地面的先進防空系統、火炮系統與裝甲部隊，在烏俄戰事中扮演了吃重角色，讓俄軍狠狠吃鱉。

路透報導，名氣水漲船高的這款無人機，不僅成了烏克蘭一首嘲弄俄軍的主題曲，連俄國總統普丁（Vladimir Putin）都另眼相看，自2月24日開戰金，至少公開提過45次。

創辦人Ozdemir Bayraktar於1980年代成立了拜卡，2005年起投入無人機研發，強化土耳其本土國防產業。從敘利亞、伊拉克衝突到今日的俄烏戰爭都可見TB2呼嘯的身影，如今成了土國國防產業出口主力。根據土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan），全球對TB2與更新款的Akinci需求持續暢旺。

上週立陶宛才發起了一項民間集資送無人機到烏克蘭的活動，主辦方目標籌得500萬歐元，欲購買一架TB2贈與烏國展現支持，才三天就募得了320萬歐元。

在無人機產業聲名鵲起的拜卡，目前正致力研發TB3，一款標榜可收折羽翼，能在航空母艦短跑道上起降的無人機，以及戰鬥無人機MUIS（又稱Kizilelma）。未來該公司打算拓展至載客無人機領域，導入AI等更高端的自駕科技，打入交通運輸市場。

延伸閱讀：
【同仇敵愾】立陶宛百姓集資買無人機贈烏克蘭 3天湧入破億捐款
土耳其
拜卡
無人機
TB2
俄國
烏克蘭
俄烏

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更新時間 : 2022-06-01 12:27 GMT+08:00

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