6/1起日本放寬邊境管制　台灣英美等風險最低國家可免篩檢隔離

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本今（1）日起放寬邊境管制，每天開放入境人數倍增為2萬人，10日起也將開放外國團客入境，自台灣及英、美等98國及地區屬風險最低的藍色等級，入境時可免篩檢與隔離。

日本政府去年12月受到變種病毒株Omicron肆虐影響，入境人數縮減為每天3500人，今年3月以後，階段性放寬邊境管制措施，入境人數4月10日起提高為每天1萬人，今天起倍增為每天2萬人。

針對所有入境者實施入境檢疫措施，日本政府自今日起以入境日本時病毒篩檢陽性率高低為基準，放寬管制措施，以病毒可能傳入日本的風險由低至高的程度分為藍、黃、紅3個等級，風險高低分類將視疫情做彈性調整，但不論來自哪種等級的人士，從所在國出發前仍需做篩檢。

風險最低的藍色等級有台灣、中國、香港、英國、美國等98國與地區，，不論有無接種疫苗，來自這些國家與地區的人士入境日本時，可免除入境時篩檢及入境後3天的居家隔離。

風險較高的國家屬黃色等級，有埃及、烏拉圭、北韓等99國。來自黃色等級國家人士入境時需接受採檢，也須居家隔離7天；入境第3天後接受自主篩檢（PCR檢查或抗原檢查）為陰性者，經厚生勞動省確認後，就可不須持續進行居家隔離；但若已完整施打3劑疫苗，則可免除篩檢與隔離。

風險最高的國家屬紅色等級，有阿爾巴尼亞、獅子山共和國、巴基斯坦、斐濟等4國。來自這4國的返國者或入境旅客，須在檢疫所接受入境檢查，同時也須在檢疫所指定的住宿設施（防疫旅館）隔離3天；入境後第3天接受PCR篩檢結果是陰性的話，離開檢疫所指定住宿設施後不須居家隔離；若完整施打3劑疫苗則可居家隔離7天，並在第3天自費採檢陰性後自由活動。

此外，日本自6月10日起重新開放有旅行社領隊陪同的套裝行程觀光團旅客入境，不過由於我國交通部觀光局的禁團令仍未取消，因此現行旅遊業者並不能販售相關行程。

交通部觀光局從2020年3月19日起，配合防疫措施，禁止旅行社出團以及接待國外旅遊團，至今仍未解禁，因此想要參團去日本遊玩的旅客，可能還得再等等。