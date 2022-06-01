台灣半導體企業打造生態友善環境 台積電3大晶圓廠區復育逾千隻螢火蟲

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國內首座擁有螢火蟲的半導體企業，繼台南廠區成功復育螢火蟲後，台積電表示，持續擴大棲地營造計畫至新竹廠區與台中廠區，上個(5)月三大廠區總計出現超過1,600隻成蟲，期盼透過打造生態友善的廠區環境，實踐強化環保使命。

台積電表示，螢火蟲需乾淨、無汙染的生活環境，是良好的環境指標生物，自2008年起規畫建置螢火蟲棲地，經過10年營造優質環境，2018年於台南晶圓十四廠第三期廠區復育成功。

為使螢火蟲穩定繁殖成長，台積電表示，將長期棲地維護經驗化為系統性管理流程，並進一步延伸復育範圍。2019年新增新竹晶圓十二廠第七期廠區、台中晶圓十五廠第一期廠區為棲地營造點，透過建立棲地、培育螢火蟲與幼蟲食餌、持續改善與監測環境三大步驟，創造適合螢火蟲繁衍的生態空間，一點一滴累積綠色能量。

除於三大廠區營造棲地，台積電亦透過「找光」主題特展、生態講座、夜間參訪等多元推廣活動，預計於2022年第3季舉行棲地管理人員教育訓練課程，藉由外部專家指引，強化生態保育實務管理能力。

此外，為延伸螢火蟲棲地營造範圍，台積電將復育技術由廠區內推廣至廠區外，與南科管理局合作強化園區內周邊綠帶，養成植栽複層環境，為螢火蟲棲地進行前期準備。

照片由台積電提供