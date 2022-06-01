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台灣勵進號多次遭中國海警船騷擾　菲律賓召見中國大使表達抗議

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/01 10:24
美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織發表一份報告，揭露中國海警船騷擾在菲律賓海域進行研究任務的台灣勵進研究船。（圖取自twitter.com/...

美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織發表一份報告，揭露中國海警船騷擾在菲律賓海域進行研究任務的台灣勵進研究船。（圖取自twitter.com/...

（台灣英文新聞／國際組　綜合整理報導）外電報導，菲律賓外交部週二（31日）發表聲明，抗議中國海警船在菲律賓領海內騷擾當時正在進行研究的台灣勵進號研究船（RV Legend），另也針對中國單方宣布南海禁漁令提出外交抗議。

綜合外電報導，菲國外交部表示，菲國4月13日召見中國駐馬尼拉大使館一名高級官員，抗議中國海警船騷擾獲授權在菲律賓領海內進行聯合海洋科學研究任務的台灣勵進研究船（RV Legend）。

根據美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）5月26日發表的報告揭露，中國海警船「挑戰南海菲律賓專屬經濟區（EEZ）內海洋研究和碳氫化合物探勘活動」，在菲律賓呂宋島西北方多次近距離尾隨跟蹤台灣勵進號研究船。

報導說，一艘中國海警船自3月25日到30日在距離2至3海浬處尾隨跟蹤勵進號，當時勵進號正沿著菲律賓領域進行研究，船上有5名菲律賓科學家，以及人數不明的台灣科學家。

報告中也提及，4月6日，中國海警船CCG 5203再度盯梢勵進號，以及伴航的菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）巡邏艦卡彭斯號（BRP Capones）。中國海警船持續跟蹤直到菲律賓海岸防衛隊巡邏艦返回聖費南多（San Fernando）港口，以及3天後勵進號駛回台灣，才停止盯梢行動。

這項外海研究是菲律賓大學國家地質科學研究所和台灣國立中央大學的一項聯合研究計畫，目的在協助測繪出外海斷層和其他可能引發地震、海嘯和其他危險的地質特徵，研究原訂4月13日結束。而這項計畫的經費部分來自菲律賓科技部。

菲律賓外交部除了指控中國海警總隊的行動「不符合無害通過，明顯侵犯菲律賓的海事管轄權」外，在另份聲明中，更譴責中國強加休漁期禁令，這項年度禁令範圍涵蓋越南與菲律賓的專屬經濟區內海域。

更新時間 : 2022-06-01 11:09 GMT+08:00

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