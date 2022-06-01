台灣東北角福隆生活節6/18開跑　沙雕藝術季8公尺高「素還真」搶先登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部觀光局於5月31日表示，今(2022)年東北角福隆生活節將於6月18日至10月29日期間的每個週六舉辦，打造沙灘音樂會、福隆沙雕、市集、單車行的體驗行程等等，讓大家到東北角旅遊時，可以從早玩到晚。

觀光局表示，近年來自行車休閒活動的人口逐漸攀升，透過自行車騎乘旅行的方式進行深度慢旅已成為一種趨勢，更能實際深入體驗當地人文特色、自然景觀。

東北角管理處馬惠達處長表示，東北角暨宜蘭海岸國家風景區擁有山海相伴的好風光，有許多值得走訪的景點，包括舊草嶺隧道、福隆海水浴場、萊萊海蝕平台、卯澳漁村、三貂角燈塔等。他建議，騎著自行車，沿著海岸線，來一趟海岸風光與懷舊小鎮的深度慢旅，將是初夏出遊的最佳選擇。

觀光局今年續推自行車一日騎乘活動，增加新的主題路線選擇，不僅可騎訪北台灣最經典自行車路線之一「舊草嶺環狀線自行車道」，前往卯澳漁村進行特色DIY和美食品嚐；還可探訪雙溪與貢寮地區，感受昔日淡蘭古道榮景遺跡與雙溪老街風華。活動期間，除了透過單車領騎認識東北角美景，生活節更將與福隆沙雕藝術季活動結合。

繼2021舉辦完「重溫皮克斯經典」沙雕主題後，今年沙雕展再度聯名經典IP「霹靂」，觀光局提到，今年福隆國際沙雕藝術季主題為「霹靂傳奇‧掌中天下」，打造「霹靂傳奇‧掌中天下」活動主題，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術中，此屆作品共計36座霹靂沙雕作品，而今年的主雕作品是8公尺高的「素還真」一人三化，展現其最知名的神技，化身三種不同型態造型，打敗最大反派拯救蒼生。

觀光局表示，福隆國際沙雕藝術季將於5月26日到10月10日於福隆海水浴場正式開展，活動期間7月、9月並將舉辦兩場霹靂英雄見面會，除了Cosplay角色外，還有眾多霹靂英雄戲偶亮相，讓粉絲們在福隆一睹霹靂英雄的風采。

除了沙雕展外，觀光局亦安排於福隆車站前方的星空X藝素村，融合友善環境和純素飲食理念，透過集結多元職人攤位，打造以環保、慢活、藝術為主題的「文創市集」，展售有海廢再生藝術、風格創作小物，手感溫度點心等好物，每週六下午還會有海邊的奇幻玩藝秀街頭表演。

為了能讓民眾安心旅遊，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處除了加強同仁防疫演練、監測旅遊狀況外，亦要求相關業者於活動期間進行量體溫、提供酒精消毒，園區設施都將進行擦拭消毒等工作，並提醒民眾遵守中央防疫規定，建議可到東北角安心旅遊。

照片由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

照片由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

照片由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

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